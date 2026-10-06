Contra el vicio de la "película necesaria": 'Sunny Dancer' y el cliché de la enfermedad

El extendido vicio de calificar como "película necesaria" se ha extendido entre nosotros. Películas como Sunny Dancer, convencional y entrañable relato del campamento de verano de una niña que sufrió leucemia, resultan suficientes para cuestionarlo. El film de George Jaques, diseñado por otro lado para medir el carisma en pantalla grande de la estrella de The Last of Us, Bella Ramsey, no es muy distinto del taquillazo Bajo la misma estrella, la malograda serie El Club de Medianoche de Mike Flanagan u otras aventuras patrias de Antonio Mercero o Pau Freixas. Y, a la vez, permite preguntarse si ese factor de medición, el de su "necesidad", es superior o inferior al de films más exitosos e igualmente cuestionables como La Bola Negra.

Sunny Dancer, en calidad de comedia dramática escocesa, matiza el ataque al lagrimal del espectador con un humor más crudo y la presencia de actores a contracorriente como Jessica Gunning (Mi reno de peluche) o la propia Ramsey. En el fondo, no va a tratar en ningún momento de violentar el dramedy adolescente de maduración amorosa, vida y enfermedad, pero no hay nada en él específicamente malo. De hecho, Jaques parece decidido a demoler algún tópico políticamente correcto como el de ganar o perder "la batalla contra la enfermedad", que añade un componente de fracaso vital inmerecido.

El film combina bien exultantes paisajes escoceses con un válido retrato de la pérdida y recuperación de la ilusión vital, más cercano al tema del largometraje que la lucha mencionada. El film se cuestiona a sí mismo a través de las técnicas de los monitores, entre paternalistas e inspiradoras, y la actitud cínica y burlona de la joven Ivy ante la propia coralina de la película. Obviamente, al final esta cede a todos los clichés imaginables, e imaginarios, pero hay algo bonito y descaradamente vital en no conocer la vergüenza.

El problema es, claro, que consideremos Sunny Dancer como lo que no es en ningún momento: un sombrío drama independiente europeo sobre la enfermedad en niños. El film prefiere hacer equilibrios entre romance, comedia y drama de una manera sencilla y sin caer en lo lacrimógeno, y el espectador que huye de lo "necesario" casi lo agradece… por mucho que el film no se retenga en nuestra memoria.