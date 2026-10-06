Con la llegada de la IA, los efectos digitales se han convertido en la nueva artesanía del cine. Lo que un día sustituyó a los efectos prácticos hoy afronta su mejor momento… y a la vez amenaza. La española Myriam S. Castillo, artista de efectos visuales (VFX), tiene una destacada trayectoria internacional en grandes producciones de cine y televisión como Juego de Tronos, Loki o Los Cuatro Fantásticos. Y en absoluto pide disculpas por disfrutar con los mundos imposibles que plasma en pantalla, o las explosiones más destructivas que le piden los responsables de esos films. Conversamos con ella sobre el arte de crear mundos digitales, el impacto de los efectos invisibles en la narrativa audiovisual y los desafíos actuales de la industria cinematográfica.

P: ¿En qué momento tú decidiste que lo tuyo eran los efectos visuales y que te ibas a dedicar a esto? ¿Qué película te pasó por encima?

R: Es curioso, porque cuando yo estaba en el instituto tenía una cámara de fotos pequeñita, digital, de las que teníamos antes y grababa videoclips. Yo lo único que quería era grabar a mi familia haciendo cosas, moviendo la boca, y luego me iba al ordenador y lo editaba. Solo quería tener material para editar. Lo editaba, porque yo sabía que quería hacer algo con ordenadores, algo de edición. Me metí en Comunicación Audiovisual porque era lo que había. Ahora existen... me he enterado de que existen carreras de efectos visuales y todo, ¡eso antes no existía!

P: Hay muchas disciplinas nuevas…

R: Cuando acabé, dije: «Muy bien, he hecho una asignatura de edición, ¿y ahora qué?» Porque no hay ningún máster para ser editor, ni había nada de eso. Entonces, buscando en internet cosas que hacer con ordenadores, edición y demás, apareció una academia. Fui a visitarla y cuando entré allí vi que tenían pósteres de películas por todos sitios, figuras de videojuegos... Yo estaba con la boca abierta diciendo: «¿Esto qué es? Yo me quiero dedicar a esto".

P: Todo lo que no te daba la carrera, ¿no?

R: ¡Claro, claro! Y ahí empecé a estudiar Nuke, que es el programa que usan los compositores. Estando allí, acabé el curso y empecé otro de Houdini, que es lo que usamos para ser artista de efectos. Y yo dije: «¿Qué es eso de artista de efectos?» Jamás me había planteado yo en la vida que hay una persona que hacía las explosiones en las películas, no me paré a pensarlo.

P: Asumimos que muchas veces esto son grandes producciones, grandes películas, pero los efectos digitales están por todas partes. Hacéis un montón de trabajo del que «no se nota».

R: Sí, muchísimo. Los llamamos efectos invisibles. Es algo que me gusta mucho contar porque es algo que la gente no suele darse cuenta en el cine. Hacemos mucho: chispitas que vuelan, personajes que van andando y hacen interacciones en el suelo, arena que se mueve o lluvia... No nos damos cuenta de que realmente no está lloviendo y hemos hecho la lluvia. Ese tipo de efectos que no ves, pero si no estuviesen ahí, te darías cuenta y te faltaría algo; no te creerías la escena.

Myriam S. Castillo

P: Las plataformas y el streaming, ¿han cambiado mucho vuestro trabajo? Con tantos contenidos nuevos todas las semanas. ¿Eso significa más trabajo?

R: Es mucho más trabajo. Al final, cuantos más estrenos, más trabajo tenemos nosotros. Por ejemplo, algo que mucha gente no pensó es que cuando hubo la huelga de actores en Hollywood, no pensaron en que todos los que veníamos de detrás, que somos todos los estudios de efectos visuales, estábamos parados. Porque salvo que hagas una película de animación, si no tienes actores, ¿con qué trabajas? Entonces ahí hubo un bajón muy grande y una crisis muy grande en los efectos visuales porque nos faltaban, claro, los actores de antes. Entonces va todo ligado.

P: ¿Crees que realmente las productoras o las plataformas de streaming entienden realmente vuestro trabajo?

R: Al final, lo que es un proyecto es como una cebolla: hay muchas capas y hay muchos supervisores y muchos jefes por encima que entienden perfectamente lo que cada estudio hace. Hay un supervisor que viene de parte del cliente, que sería el proyecto, y se encarga de que todos los estudios estén haciendo más o menos lo que le gustaría al director. Hay muchas capas que entienden lo que hacemos cada uno para poder sacar el mejor partido de todos. Yo creo que todos tienen el conocimiento. Y si no lo tienen, se les hace entender para que sepan lo que estamos haciendo, porque es mucho más fácil darnos feedback entendiendo lo que está pasando. Es mucho más fácil explicarlo y decirles: «Mira, es que si me pides este cambio, igual tardamos una semana más en hacértelo». Y entonces igual el cambio era una tontería y te dicen: «Ah, no pasa nada, la escena sigue siendo de noche».

P: Pregunta obligatoria: ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial? ¿Va a ser para ver vídeos de gatitos tirándose en paracaídas o cómo lo vais a integrar?

R: En contra. Mis principios son los que son y jamás podría decir que estoy a favor, porque yo soy una persona muy manual que hace crochet en su casa y es feliz con una vida lenta. No me gusta nada el camino que está llevando. Pero utilizado bien en campos como medicina, siempre y cuando no se ataque directamente al trabajo que una persona está haciendo bien, puede ser una herramienta que nos ayude. Si es para abaratar precios de una forma que le quite a otra persona su trabajo, que nos haga las cosas más fáciles para ser más vagos, no. Cero total.

P: Cuando salieron los efectos digitales se empezó a hablar de que esta revolución iba a acabar con los efectos artesanales, y en cierto modo lo hizo. Y ahora se empieza a llamar efecto artesanal al trabajo digital una vez que ha irrumpido la IA.

R: Sí, en verdad es muy fuerte. La gente que se dedicaba cuando empezó el cine a colorear los frames uno por uno para que tú tuvieses una película a color, en el momento en que se inventaron las cámaras que captaban el color perdió su trabajo. Lo que está pasando con la IA hace pensar que si no nos adaptamos, perderemos el trabajo. Es el doble filo de tus principios, de si te gustaría, porque al final tu trabajo cambiaría, no sería el mismo. ¿Te gustará tu trabajo? Es difícil de gestionar, es algo que nos preocupa bastante.

P: Hay un cierto halo de inevitabilidad…

R: Va a depender del dinero, literalmente. De cómo las empresas quieran gestionarlo y de si les sale rentable o no, como siempre.

P: ¿Y cuál es el mejor efecto artesanal práctico y el digital que has visto?

R: Yo soy súper fan de El Señor de los Anillos. Recuerdo que me veía de pequeña todos los breakdowns de El Señor de los Anillos y todas esas maquetas que hacían... ¡me encanta! Y he dicho mucho que si tuviese que estudiar otra cosa como hobby o el día que me jubile, yo creo que sería maquillaje del de set. Me parece que tienen un arte y es tan manual... eso me parece espectacular. Y que a día de hoy eso se siga haciendo me parece una labor superbonita.

P: ¿Cómo debería madurar el panorama español para evitar que profesionales de tu ámbito tengan que salir fuera a trabajar?

R: Es complicado, porque cuando unos proyectos ya están acostumbrados a una empresa porque se lo hacen bien suelen tirar por esa empresa. Luego es que todo es dinero: hay empresas que cobran más caro, más barato... Las empresas de España igual no tienen tanto dinero que ofrecer como las empresas de fuera; la moneda es diferente, es todo diferente. Como todo, es cuestión de dinero.

Myriam S. Castillo

P: ¿Y qué tendría que cambiar en España para que mejorase?

R: No tengo ni idea. Sí que es verdad que yo noto que allí te cuidan mucho —por lo menos en mi empresa—, no nos miran como a un número. Y los tiempos, sobre todo las horas extra; allí como te vayas cinco minutos más tarde de tu hora ya te están diciendo: «¿Qué haces aquí? Hay que irse a casa».

P: ¿Y qué efecto crees que queda por hacer?

R: ¡Uy, no tengo ni idea! Yo creo que están hechos todos. Aunque hay películas que son mucho más creativas, todas estas que llevan temas de magia o cosas así, ahí en todas las películas que llevan magia, como pasó por ejemplo en Doctor Strange, siempre meten cosas nuevas porque suelen ser las más complicadas para nosotros de hacer, porque lógicamente no existen. Entonces tienes que estar ahí creando cosas.

P: ¿Y realmente en cuál has disfrutado tú más, con ese input con el director o los creativos de la película? ¿En cuál de ellas has disfrutado un poquito más?

R: Es que tengo muchas favoritas. Fantastic Four me dio mucha libertad creativa y bastante responsabilidad, entonces en esa me sentí muy feliz y fue muy divertido, el equipo nos lo pasamos espectacular. Luego Loki siempre es especial para mí porque trabajé en la escena de Yggdrasil y para mí eso, siendo fan de Marvel, era brutal. Tengo muchos favoritos: Juego de Tronos por ser uno de los importantes, que yo era fan de siempre de Juego de Tronos y cuando empecé en la industria a trabajar encima en la batalla con los Caminantes Blancos, era algo espectacular. Tengo muchos favoritos, no puedo elegir.



