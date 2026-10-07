Fallece a los 102 años Eva Marie Saint, actriz ganadora de un Oscar por 'La ley del silencio'

Eva Marie Saint ha muerto este pasado martes a los 102 años. La actriz estadounidense, ganadora de un Óscar por su debut cinematográfico en La ley del silencio, ha fallecido "por causas naturales" y "rodeada de sus seres queridos", según ha confirmado su representante, Jeff Sanderson, a la revista Rolling Stone.

Saint deja atrás una carrera marcada por algunos de los grandes nombres del cine. Su salto a la gran pantalla llegó en 1954, cuando interpretó a Edie Doyle en La ley del silencio, dirigida por Elia Kazan y protagonizada junto a Marlon Brando. El papel le valió el Óscar a la mejor actriz de reparto, además de una nominación a los Premios BAFTA como mejor actriz revelación.

Cinco años después volvió a estar en el centro de una de las películas más recordadas de Hollywood. En 1959 se metió en la piel de Eve Kendall en Con la muerte en los talones, la película de Alfred Hitchcock en la que compartió papel protagonista con Cary Grant.

A partir de ahí, Saint trabajó también con cineastas como Otto Preminger, Norman Jewison y John Frankenheimer, consolidando una trayectoria ligada a algunos de los nombres más destacados de la industria cinematográfica.

Su recorrido profesional no se limitó al cine. En 1990 obtuvo un premio Emmy por su trabajo en la miniserie de NBC People like us.