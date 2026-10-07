La traumática oreja en el césped y las 10 citas imprescindibles de Sitges 2026

El Festival nternacional de Cine Fantástico encara su 59ª edición, a solo un año de llegar a las 60, con diez días de cine, monstruos, sangre y algunas visitas de auténtico lujo. Peter Jackson, Danny DeVito, Kevin Bacon, Amy Irving o Casey Affleck estarán entre los invitados de un certamen que arranca este jueves con Found Alive, de Carlota Pereda, y echará el cierre el 18 de octubre con la británica Wicker.

Pero más allá de las alfombras rojas y los premios, hay unas cuantas citas que conviene tener marcadas en rojo. Estas son diez de las imprescindibles de Sitges 2026.

1. Peter Jackson vuelve a casa

Peter Jackson regresa a Sitges más de treinta años después de presentar aquí Braindead, mucho antes de convertirse en el hombre que llevó El Señor de los Anillos a la gran pantalla y cambió para siempre el cine fantástico. El festival le concederá el Gran Premio Honorífico y, para celebrarlo, recuperará una versión restaurada en 4K de aquella película que ya es historia del gore y de la serie B.

2. Carrie sigue teniendo mucho que decir

Pocas películas representan mejor el espíritu de Sitges que Carrie. El clásico de Brian De Palma tendrá una presencia especial durante el festival, desde los carteles conmemorativos hasta la presentación de la nueva serie basada en la historia de la adolescente marginada que termina convertida en reina del baile por las malas. También estará Amy Irving, que interpretó a Sue Snell, probablemente la compañera de instituto menos infernal que tuvo Carrie White.

3. Danny DeVito y Kevin Bacon, en familia

Sitges tendrá también un pequeño desembarco familiar de Hollywood. Danny DeVito llegará con Drag, película de la que es productor y en la que participa su hijo. Kevin Bacon hará algo parecido, aunque delante de la cámara: protagoniza Family Movie junto a su mujer y sus hijos, una película que competirá en el festival. Si alguien pensaba que el cine fantástico era cosa de familias disfuncionales, Sitges viene a demostrar que también puede ser una actividad familiar.

4. Treinta años de Tesis

Las aulas de la Universidad Complutense volverán a llenarse de cadáveres, cintas de vídeo y películas snuff con motivo del 30º aniversario de Tesis. Sitges recuperará la película con un pase especial que permitirá reencontrar a Alejandro Amenábar con Eduardo Noriega y Fele Martínez. Tres décadas después, la película que convirtió a Amenábar en uno de los grandes nombres del cine español sigue conservando una capacidad bastante inquietante para incomodar.

5. Carlota Pereda hace historia

Solo tres mujeres habían dirigido hasta ahora la película inaugural del festival. Carlota Pereda será la cuarta y, además, la primera catalana en hacerlo. La directora de Cerdita abrirá Sitges con Found Alive, una nueva incursión en un terror que vuelve a colocar en el centro los cuerpos, los conflictos emocionales y los personajes. Una forma bastante coherente de entender el género: antes de que aparezca el monstruo, que ya esté el problema.

6. Takashi Shimizu y el regreso del j-horror

El director de El grito, una de las películas fundamentales para entender la explosión internacional del terror japonés, regresa a Sitges. Takashi Shimizu recibirá uno de los premios Màquina del Temps y presentará The Mouths, una película que recupera algunos de los códigos más reconocibles del j-horror. Sí, eso incluye fantasmas y, por supuesto, pelo largo cubriendo caras que probablemente sería mejor no descubrir.

7. La oreja de Terciopelo azul

Los seguidores de David Lynch tendrán una razón especialmente buena para acercarse al Museu Cau Ferrat. Allí podrán contemplar una auténtica pieza de museo: la oreja original utilizada en Terciopelo azul. La exposición se completará con polaroids del rodaje realizadas por Jeff Goodwin. Una de esas piezas que, fuera de Sitges, probablemente tendría bastante menos sentido. Aquí, en cambio, parece exactamente donde debe estar.

8. Koreeda se pasa al fantástico

Hirokazu Koreeda, uno de los grandes nombres del cine asiático y un viejo conocido del festival, competirá con Kakeru, su primera incursión en el género después de varios años alejado de este territorio. La película mezcla drama familiar y ciencia ficción a partir de la historia de un niño robot dotado de inteligencia artificial. Una combinación que permite a Koreeda seguir hablando, en el fondo, de lo que siempre le ha interesado: las relaciones humanas, incluso cuando alguno de los humanos resulta no ser exactamente humano.

9. Casey Affleck, director y protagonista

Casey Affleck será otra de las grandes visitas de Hollywood. El oscarizado actor de Manchester junto al mar presentará Company, película que además dirige y escribe. La historia arranca cuando una misteriosa mujer aparece en una reunión navideña y comienza a contar una historia bastante extraña. Una premisa de esas que en Sitges conviene no intentar explicar demasiado antes de verla.

10. Yeon Sang-ho vuelve a los zombis

El director de Train to Busan y Península regresa al territorio que mejor conoce con Colony, una nueva película de zombis en la que un virus se extiende por el interior de un centro comercial. Yeon Sang-ho aprovecha de nuevo el género para disparar contra algo bastante más reconocible que los muertos vivientes: la deshumanización tecnológica. Porque en el cine coreano siempre hay sitio para un apocalipsis, pero también para recordarnos que quizá el verdadero problema ya estaba allí antes de que empezaran a morder.