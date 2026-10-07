Nace un nuevo gigante: Paramount compra Warner tras vencer el bloqueo judicial

Hollywood acaba de poner en marcha uno de esos movimientos empresariales que cambian el mapa del cine y la televisión. Paramount Skydance ha cerrado este martes la compra de Warner Bros. Discovery por unos 110.000 millones de dólares, poniendo punto final a meses de negociaciones, polémicas y batalla judicial. El resultado es una nueva compañía gigantesca que reúne bajo el mismo techo a Paramount y Warner Bros., dos de los grandes nombres de la historia del entretenimiento estadounidense.

La nueva empresa estará dirigida por David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, y tendrá bajo su control los estudios cinematográficos y televisivos de Paramount y Warner Bros., además de Paramount+, HBO Max, CNN y CBS News. A ellos se suma Ynon Kreiz, antiguo directivo de Mattel, que ejercerá como codirector ejecutivo.

Ellison no ha querido perder tiempo en presentar la operación como el comienzo de una nueva etapa. "Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria. Desde el principio, nuestra ambición fue unir estos dos estudios de gran trayectoria y crear un competidor más fuerte", aseguró en un comunicado. "Ahora esta ambición es una realidad".

El nuevo jefe de la compañía insiste en que la fusión no debe contemplarse únicamente como una gigantesca operación financiera, sino como el punto de partida para construir un nuevo jugador en Hollywood. "Ahora centrarán nuestra atención en el futuro", afirmó, con el objetivo de "construir una empresa que potencie a los creadores, entretenga al público y recompense a los accionistas". Y remató con una declaración de intenciones bastante menos empresarial: "No podríamos estar más entusiasmados por ponernos manos a la obra".

El primer cambio será, precisamente, en los despachos. La operación se lleva por delante a buena parte de la cúpula que dirigía Warner Bros. Discovery. El hasta ahora consejero delegado David Zaslav deja su puesto, al igual que el director financiero Gunnar Wiedenfels y los responsables de Warner Bros. Studios Mike DeLuca y Pam Abdy, que tampoco formarán parte de la nueva dirección.

No todos los nombres de Warner desaparecen con la operación. Casey Bloys continuará al frente de HBO, mientras que JB Perrette seguirá vinculado a la plataforma online de Discovery. También permanecen James Gunn y Peter Safran al frente de DC Comics, una pieza especialmente delicada dentro del nuevo conglomerado después de los años de turbulencias que ha vivido el universo cinematográfico de los superhéroes.

La nueva estructura también mantiene algunas de las figuras clave de sus medios informativos. Bari Weiss continuará como editora jefe de CBS, mientras que Mark Thompson seguirá al frente de CNN. El anuncio de Thompson, comunicado este lunes, ha sido interpretado por analistas como una señal de continuidad en una de las piezas más sensibles del nuevo gigante audiovisual.

Pero llegar hasta aquí no ha sido precisamente un paseo. La operación ha tenido que superar meses de litigios relacionados con la legislación antimonopolio y una importante oposición política y empresarial. El último obstáculo judicial quedó despejado después de que una jueza federal de California ratificara el acuerdo alcanzado entre Paramount Skydance y los doce fiscales generales estatales que se habían opuesto a la compra.

El problema para los estados era evidente: la compañía resultante tendrá un peso enorme en el mercado audiovisual estadounidense. Según la demanda, la operación situaría al nuevo conglomerado cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y por encima del 30 % en el segmento de los grandes estrenos taquilleros. A eso se suma el peso que tendrá en el cada vez más concentrado negocio de los canales básicos de televisión por cable.

La magnitud de la operación explica buena parte de la controversia. Paramount, Warner Bros., HBO, CNN, CBS, Paramount+ y HBO Max dejan de ser piezas pertenecientes a grupos diferentes para formar parte de una misma maquinaria empresarial. Es una concentración de marcas, estudios, canales y plataformas difícil de ignorar incluso en una industria acostumbrada a las fusiones multimillonarias.

Ahora empieza la parte complicada: demostrar que esta gigantesca acumulación de propiedades puede convertirse realmente en un competidor más fuerte y no simplemente en otro mastodonte de Hollywood. Ellison tiene ante sí el reto de hacer convivir dos catálogos históricos, dos estructuras empresariales y dos plataformas de streaming mientras intenta convencer a creadores, espectadores y accionistas de que la operación no consiste únicamente en juntar logos.

Paramount y Warner ya están bajo el mismo techo. Queda por comprobar qué clase de Hollywood va a salir de ahí.