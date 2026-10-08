Affleck y Damon se rebelan contra Hollywood y rescatan el cine que los hizo famosos

Ben Affleck y Matt Damon, que recientemente protagonizaron El Botín y que comenzaron su carrera juntos en el cine independiente de los 90, quieren que Artists Equity sea algo más que la productora desde la que sacan adelante sus propios proyectos. La compañía que ambos actores fundaron en 2022 acaba de poner en marcha Artists Equity Independent Pictures (AEIP), un sello destinado a financiar y desarrollar películas de cineastas emergentes procedentes del circuito independiente.

La idea tiene algo de regreso a los orígenes para dos actores cuya carrera despegó precisamente gracias al cine independiente. Affleck y Damon, director ejecutivo y director de contenidos de Artists Equity, respectivamente, defienden que buena parte de su trayectoria se debe a las oportunidades que encontraron en ese ámbito y ahora pretenden trasladar esa experiencia a una nueva generación de directores.

El nuevo sello nace además con un fondo específico destinado a películas independientes pensadas para su estreno en salas. Su primera tanda de proyectos incluye A Woman in the Sun, debut en la dirección de Julia Cox, guionista de Nyad. El drama familiar reunirá a Renée Zellweger, Sissy Spacek y Mia Threapleton, en una de las apuestas más llamativas de esta primera etapa.

AEIP también prepara Downriver, dirigida por Sam Jones y escrita por Carl Hiaasen, mientras Artists Equity mantiene una actividad paralela con proyectos de mayor perfil comercial. Entre ellos figura Animals, un thriller dirigido y protagonizado por el propio Affleck que llegará a Netflix el próximo 9 de octubre.

Affleck comparte protagonismo en Animals con Steven Yeun, Kerry Washington y Gillian Anderson y firma el guion junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray. La compañía tiene además en cartera Free Byrd, con Dwayne Johnson como protagonista. La película sigue a un acróbata de motociclismo de Las Vegas que decide ocultar su diagnóstico de demencia mientras se prepara para realizar un último y peligroso salto.

Con AEIP, Affleck y Damon buscan ampliar el radio de acción de Artists Equity y, sobre todo, recuperar una de las funciones clásicas del cine independiente: servir de cantera para nuevos talentos y permitir que lleguen a las pantallas historias que difícilmente tendrían cabida en las grandes producciones de Hollywood.

Artists Equity nació en 2022 de la mano de Affleck, Damon y Gerry Cardinale, de RedBird Capital. Su primer largometraje fue Air, el drama deportivo dirigido por Affleck y protagonizado por él mismo junto a Damon, Jason Bateman y Viola Davis, que se estrenó en 2023.