La Dirección de Diplomacia Pública de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha reconocido el trabajo de los creadores de la película NZA: La historia real. Este proyecto audiovisual recoge de primera mano el testimonio de soldados que han participado en las operaciones frente a las milicias terroristas palestinas en la Franja de Gaza. Tzipi Hotovely, directora de la institución, ha sido la encargada de entregar el certificado de reconocimiento a los autores de la obra, Ariel Orbach, Roi Danino y Hagai Gutman.

El principal objetivo de la cinta galardonada es desmontar las difamaciones que cuestionan el papel de las tropas hebreas. En concreto, la película sirve como respuesta directa a NAZA, una producción de los periodistas Yuval Avraham y Rachel Szor que fue premiada recientemente en el Festival de Cine de Venecia. Dicho trabajo recogía supuestos testimonios de militares sobre presuntos asesinatos de civiles, lo que generó un intenso debate internacional y fue utilizado por la propaganda palestina para atacar al Estado de Israel.

A lo largo de sus cincuenta minutos de duración, el contradocumental aportado por Orbach, Danino y Gutman ofrece pruebas sobre la crudeza del campo de batalla y refuta lo que las autoridades califican de "calumnias infames". Según destacó Hotovely durante la entrega del galardón, la cinta presenta de manera fidedigna la moralidad de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel frente a "las mentiras difundidas contra nosotros en todo el mundo".

Uno de los ejes centrales de NZA: La historia real es la denuncia sistemática del uso de escudos humanos por parte de los terroristas. Desde que comenzó la operación militar en respuesta a la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023, en la que fueron asesinadas 1.200 personas y más de 250 resultaron secuestradas, Jerusalén ha aportado numerosas evidencias de cómo la cúpula islamista esconde su arsenal e infraestructuras en escuelas, hospitales y zonas densamente pobladas para maximizar las bajas civiles y culpar a sus adversarios.

El término empleado para los títulos de ambas obras proviene del argot que los mandos y los servicios de inteligencia militar emplean para referirse a las víctimas colaterales en zonas de conflicto. Sin embargo, mientras que la producción de Avraham y Szor trataba de criminalizar la legítima defensa de la nación aliada de Occidente, el nuevo proyecto, que se ha publicado en abierto en internet, busca que la opinión pública global comprenda los enormes esfuerzos tácticos que realiza el país hebreo para minimizar el daño a los no combatientes.