La EITB producirá una película sobre "las torturas en el País Vasco" para "saldar una deuda pendiente" con los etarras

Aitor Gabilondo, máximo responsable creativo y ejecutivo de series como Patria, Salvador o Entrevías, debutará como director en una película que, según dice una nota difundida por su productora, tratará "sobre las torturas en el País Vasco", será un largometraje "sobre la violencia policial durante la lucha antiterrorista". Cuenta Gabilondo que después de hacer Patria sintió "la necesidad de completar el relato". El director habla también de "la necesidad de crear algo más íntimo para conectar de forma más personal con la audiencia".

La nota de prensa asegura que "el creador saldará así una deuda pendiente". Argumenta que "cuando hice Patria me di cuenta de que, sin preverlo, se había generado en mí un sentimiento de deuda con las víctimas de la tortura y el terrorismo de Estado". Añade que le "incomodó que esa serie se utilizara para fijar una especie de relato único y definitivo que no comparto en absoluto". "Desde entonces, he tenido la necesidad de completar la historia", continúa. El director habla de relato único cuando en España el único cineasta que ha dado espacio y voz a las víctimas de ETA ha sido Iñaki Arteta, que trabaja, casi exclusivamente, con donaciones privadas y de particulares. Sus documentales han sufrido todo tipo de avatares y censuras cuando ha intentado estrenarlos en los festivales de cine de España.

Financiación de la televisión pública vasca

La película va a contar "con el apoyo" de EITB, la televisión pública vasca. Va a tomar como fuente el 'Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco', un estudio de parte encargado por lo que denominaron Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco. Este chiringuito se creó en 2013 bajo la lehendakaritza de Iñigo Urkullu y forma parte de la estrategia de blanqueo del terrorismo por parte de las instituciones que apoyan la narrativa victimista de unos etarras victimarios. Al parecer, el proyecto está ya avanzado con "encuentros con víctimas, forenses, jueces, abogados, guardias civiles, políticos, investigadores y testigos".

Continúa la nota asegurando que "Gabilondo dará voz a esas otras víctimas marginadas que también tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación y cuyas historias han sido negadas sistemáticamente". Hay que recordar que muchos de aquellos ejecutores, agentes y cómplices de la violencia y el terror ahora se sientan en escaños de Cámaras nacionales y autonómicas y ocupan todo tipo de puestos públicos mientras que muchas de sus víctimas tuvieron que abandonar sus hogares y sus entornos.

Aitor Gabilondo (San Sebastián, 1974) comenzó su carrera profesional en EITB, en Canal + y como guionista para el programa La Ventana en la cadena SER. Pasó a la ficción a finales de los años 90 en series como Periodistas o El comisario. También ha trabajado en producciones como El Príncipe, Vivir sin permiso o Entrevías.