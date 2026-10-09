'Ceniza en la boca': un drama sobre inmigración que no emociona

Esta semana llega a los cines Ceniza en la boca, una pequeña producción dirigida, producida y coescrita por el cineasta mexicano Diego Luna, reconocido internacionalmente desde su papel en Y tu mamá también junto a Maribel Verdú y Gael García Bernal. A pesar del interés previo que despertaba el proyecto tras los solventes trabajos anteriores del realizador detrás de las cámaras, el largometraje ha supuesto una evidente decepción.

La trama sigue a una joven mexicana que, tras haberse hecho cargo de su hermano pequeño en su país de origen cuando su madre emigra a España, decide, pasados los años, cruzar el charco hacia España para reunirse con su madre y buscar un horizonte más próspero. No obstante, al instalarse se da de bruces con la precariedad laboral y episodios de racismo que dificultan enormemente su propósito de conseguir una vida independiente y digna.

Pese a disponer de los ingredientes necesarios para conmover a la audiencia, el relato tropieza con un ritmo rocoso y adolece de falta de emoción, reduciéndose casi a un frío documental sobre las andanzas de su protagonista. Lo más destacable de la cinta termina siendo la sobria labor tras la cámara y la meritoria interpretación de su actriz principal, Anna Díaz.

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