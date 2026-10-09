En esta ocasión nos metemos con El precio de la red, la película con la que Aaron Sorkin vuelve al universo de La red social, aunque sin David Fincher y con resultados bastante menos estimulantes. La historia pone el foco en los dilemas éticos de las plataformas digitales y en cómo el negocio acaba imponiéndose a cualquier escrúpulo, pero su discurso resulta demasiado obvio para lo que pretende contar.

El Mark Zuckerberg de Jeremy Strong tiene poco que ver con el personaje que interpretó Jesse Eisenberg: aquí queda reducido casi a un villano de manual, sin demasiada profundidad. Quienes sí sostienen buena parte de la película son Jeremy Allen White y Mikey Madison, cuya química funciona incluso cuando el guion no termina de sacar partido a su relación.

El gran problema está detrás de la cámara. Sorkin sigue dominando los diálogos rápidos y las discusiones de altura, pero como director le cuesta convertir tanta palabra en verdadero cine. La película avanza a golpe de explicación, con una puesta en escena demasiado televisiva y lejos de la fuerza visual que David Fincher aportó a la primera entrega.

Aun así, El precio de la red tiene interés como retrato de una industria que sacrificó la responsabilidad social en favor del crecimiento y los beneficios. Es una película entretenida, con interpretaciones que merecen la pena, pero que se queda lejos de la inteligencia y la contundencia de La red social.