Netflix rodará una miniserie sobre el caso Daniel Sancho con Martiño Rivas de protagonista

Netflix ha anunciado este viernes que comenzará próximamente el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

Según ha adelantado la plataforma, el actor Martiño Rivas (El problema final, Las chicas del cable) será quien dé vida a Daniel Sancho en esta ficción, que aún no tiene título, y recreará el caso acontecido en el verano de 2023 que acaparó toda la atención mediática y social.

Netflix ha avanzado las primeras imágenes del actor en su papel de Daniel Sancho, en el momento en el que acudió esposado al lugar del crimen con las autoridades tailandesas para reconstruir los hechos.

La miniserie estará producida por Bambú Producciones (El caso Asunta, Fariña), que lidera el guionista y productor Ramón Campos, y se rodará en diferentes localizaciones de Tailandia y España.

Un crimen que conmocionó a la opinión pública

El caso se remonta a agosto de 2023, cuando Daniel Sancho, entonces de 29 años, fue detenido en Tailandia tras el asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Ambos se habían conocido a través de Instagram en 2022 y se habían visto en varias ocasiones en España antes de encontrarse en la isla tailandesa de Phangan.

La investigación y el posterior proceso judicial tuvieron una enorme repercusión mediática, tanto por la brutalidad del crimen como por la notoriedad de la familia de Sancho. El acusado es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del también intérprete Sancho Gracia.

En agosto de 2024, un tribunal tailandés condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Arrieta. La sentencia conmutó la pena de muerte inicialmente prevista por la legislación tailandesa.