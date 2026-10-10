Diego Luna: "Las políticas de Trump ha aumentado la emigración latina a España, es un puerto más seguro"

El cine ha abordado ampliamente la inmigración africana a Europa o de países hispanoamericanos como México a Estados Unidos, no tanto el tránsito de ciudadanos latinoamericanos hacia Europa, situando a España como principal puerta de entrada y destino definitivo en busca de oportunidades. Este es el tema central de la nueva película de Diego Luna como director, Ceniza en la boca.

Basada en la novela homónima de la escritora Brenda Navarro, la historia relata el drama de una madre mexicana que toma la difícil decisión de marcharse a España para forjar un porvenir próspero para su familia, dejando a sus hijos bajo la tutela de la abuela. Esta separación provoca en los menores un hondo sentimiento de abandono que persiste con el paso del tiempo. Cuando años después logran reagruparse en territorio español, las expectativas chocan contra la realidad cotidiana, dejando al descubierto fracturas emocionales insalvables y la dificultad intrínseca de rehacer los lazos afectivos tras años de lejanía física.

'Ceniza en la boca'.

El cineasta y actor Diego Luna ha explicado en una entrevista en esCine que la emigración hacia Europa se ha incrementado debido a la violencia que asola diversas regiones de América Latina y al endurecimiento de las políticas migratorias y los discursos de hostilidad en Estados Unidos. "Las políticas de Donald Trump y este discurso de odio" unidos a la "persecución tremenda a los que tienen alguna conexión con Latinoamérica y que viven en Estados Unidos" han hecho "que los números hacia España y hacia Europa crezcan, que se vuelva un puerto más seguro".

Por su parte, la actriz Anna Díaz desgrana las múltiples capas que componen su personaje, una joven obligada a asumir una maternidad prematura para proteger a su hermano pequeño ante la marcha de su madre. La intérprete destacó la complejidad de encarnar a una mujer que no se rinde ante la adversidad y que trata de hallar su propia identidad en un entorno extraño. Díaz remarcó que el filme "huye deliberadamente de la autocompasión".

En este sentido, Ceniza en la boca evita los recursos fáciles y el melodrama lacrimógeno. Diego Luna confirma en esRadio que "la idea era justamente presentar una realidad y permitirle al público vivirlo y tomar su posición, la película no busca imponerte nada, ni hacer juicios o caer en el prejuicio". De esta forma la dirección apuesta por un tono seco y contenido para evitar las imposiciones morales. Esta distancia calculada potencia la fuerza dramática de los silencios, las miradas y las tensiones no resueltas entre los miembros de la familia protagonista, logrando que el dolor y la búsqueda de afecto trasciendan el marco local para convertirse en un dilema universal.

El "privilegio" de formar parte de Star Wars

El mexicano Diego Luna es uno de los actores más internacionales de su país, junto a su buen amigo Gael García Bernal con el que se hizo popular en España con Y tu mamá también, película en la que compartían protagonismo con Maribel Verdú. El actor es un habitual de Hollywood, algo que terminó de consagrarse en el mundo en que entró en una de las sagas más importantes de la historia del cine, Star Wars, a través de proyectos de enorme envergadura internacional como la película Rogue One y la aclamada serie Andor.

Diego Luna en 'Rogue One: una historia de Star Wars'.

El actor asegura en esCine que formar parte de un proyecto así es "único, no lo puedo comparar con nada, no se parece a nada". Diego Luna explica que "trabajas en un proyecto que genera una expectativa que es incalculable, si uno se fuera al set a trabajar con ese peso en los hombros, no podrías moverte, te paralizaría". Y pone un ejemplo: "La primera vez que yo fui a una convención a hablar con el público lo que estábamos haciendo, el cariño, el interés que generaba lo que estábamos haciendo, era brutal".

Muestra de las expectativas es que "nosotros llevamos cuantas entrevistas en 12 días tratando de decirle a la gente, métanse al cine por favor a ver Ceniza en la boca, pero con Star Wars es al revés, ¿cuándo voy a poder entrar al cine a verla?". Diego Luna además fue el protagonista de la serie Andor, del universo de Star Wars. Todo ello, según el actor, "me ha traído también mucha libertad, tengo espacios para hablar de lo que hago e hice una conexión con un público que sigue mi trabajo a raíz de eso" y le ayuda a impulsar proyectos de autor más íntimos como Ceniza en la boca.

Diego Luna se muestra agradecido, "le debo mucho a Star Wars", aunque también recuerda lo que él ha entregado a la franquicia: "Le entregué mucho, le entregué 10 años de mi vida, sólo a mis hijos les he dedicado más tiempo".

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