¿Y si la única manera de comprar una vivienda fuera esperar a que falleciera su dueño? De esa contradicción, tan incómoda como reconocible, parte Nuda propiedad, la película que el director Alberto Utrera y el guionista Carlos Soria presentan a Juanma González y Dani Palacios en Par-Impar, el programa de cine de esRadio.

La conversación arranca con una comparación bastante reveladora: Esta casa es una ruina, la comedia de Tom Hanks y Shelley Long estrenada en los años ochenta, y una película actual en la que conseguir un techo se ha convertido en una auténtica odisea. Si entonces el sueño consistía en hacerse con una mansión, ahora una pareja de cuarentañeros tiene que recurrir a la nuda propiedad para intentar escapar de los alquileres imposibles. Lo que antes era una aspiración de clase media hoy tiene bastante más de supervivencia.

La situación tiene algo de humor negro y también de aquel cine español que encontraba la comedia en las miserias de la vida cotidiana. No es casual que durante la charla aparezca El pisito, el clásico de Marco Ferreri: cuando la vivienda se convierte en una obsesión, la desesperación puede llevar a los personajes a situaciones moralmente disparatadas. Y pocas cosas resultan tan propicias para la comedia como descubrir que el mercado inmobiliario puede poner a prueba hasta los escrúpulos más elementales.

También hay espacio para las calamidades domésticas. Los invitados y los presentadores intercambian historias de reformas, fontaneros, tuberías reventadas e inundaciones que parecen sacadas de una película de catástrofes. Porque tener una casa no significa necesariamente vivir tranquilo, y quienes han sufrido una obra saben que la realidad puede superar con facilidad cualquier exageración cinematográfica.

Utrera y Soria explican además cómo han construido Nuda propiedad desde la combinación de comedia y drama. Su apuesta pasa por llevar el sufrimiento de los personajes hasta el terreno del humor negro, sin convertir la película en un sermón sobre la crisis de la vivienda. En el reparto, Maxi Iglesias aporta el desencanto de una generación que ve cada vez más lejos la posibilidad de tener casa propia, acompañado por David Lorente y Aten Soria.

El encuentro sirve igualmente para reivindicar a Tom Hanks en sus primeros años como actor cómico, cuando su expresividad física y su capacidad para convertir el patetismo en carcajada eran parte fundamental de su atractivo. Una manera de recordar que la buena comedia no consiste únicamente en encadenar chistes, sino en poner a los personajes contra las cuerdas.

Los invitados cuentan, por último, cómo trabajan juntos en los guiones, intercambiándose escenas para sorprenderse mutuamente y encontrar caminos que no siempre estaban previstos al principio. Y, frente al consumo doméstico y el estreno directo en plataformas, defienden que el cine independiente español necesita encontrar su público en las salas. Una reivindicación que, tratándose de una película sobre lo difícil que resulta encontrar un lugar propio, tiene bastante sentido.