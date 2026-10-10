Esta semana el estreno cinematográfico más destacado de la cartelera es El precio de la red. Aunque la cinta ha sido comercializada y presentada por muchos como la continuación de La red social -el aclamado filme de 2010 dirigido por David Fincher y protagonizado por Jesse Eisenberg-, hay que aclarar que no se trata de una secuela, ya que no retoma la trama original ni cuenta con el mismo reparto.

La única conexión entre las dos películas es la empresa que protagoniza la trama, Facebook, y el cineasta Aaron Sorkin, quien en esta ocasión ejerce no sólo como guionista sino también como director. En lugar de Eisenberg, el papel de Mark Zuckerberg recae en Jeremy Strong, quien compone una interpretación distante, fría y prácticamente robótica del fundador de la plataforma. El reparto principal se completa con Jeremy Allen White, que interpreta al periodista de investigación de The Wall Street Journal, y Mikey Madison, encargada de dar vida a la ingeniera arrepentida de la compañía que filtró la información.

'El precio de la red'

El argumento se centra de forma monográfica en un episodio concreto acontecido en el año 2021, cuando el diario económico norteamericano sacó a la luz los conocidos como papeles de Facebook. La trama expone el caso de una empleada desengañada con la deriva de la tecnológica tras comprobar las consecuencias de las decisiones de su CEO. Este escándalo desemboca en una tensa comisión de investigación en el Senado de Estados Unidos a la que se ve obligado a comparecer el propio magnate de las redes sociales.

A lo largo del metraje se examinan las prácticas empresariales dirigidas a maximizar beneficios a través de algoritmos diseñados para viralizar la confrontación y la ira ciudadana. El relato expone cómo la corporación, consciente del envejecimiento de sus usuarios y de la competencia de otras plataformas, priorizó los contenidos que polarizaban a la opinión pública. La cinta aborda también la desinformación en torno a la pandemia de la covid-19, las teorías conspirativas y acontecimientos de enorme trascendencia política como el asalto al Capitolio.

¿Por qué no se menciona a Trump?

Entre los aspectos más cuestionables, encontramos la habitual tendencia moralizante de Aaron Sorkin, que pese a tener un gran talento para escribir diálogos y crear atmósferas suele adolecer de un sesgo maniqueo que sitúa la radicalización únicamente en un sector del espectro político, la derecha, como si la izquierda y la extrema izquierda no difundieran desinformación, bulos, odio y radicalización.

Resulta especialmente llamativo que la sombra de Donald Trump sobrevuele constantemente toda la historia a través de menciones indirectas sin que los personajes se atrevan en ningún momento a pronunciar su nombre de forma explícita. Según ha declarado el propio Sorkin en diferentes entrevistas, la decisión la tomó para "evitar distracciones" y que el foco de atenciónn se pusiera sobre la figura del presidente. Además, asegura que no ha querido "parecer oportunista". Sin embargo, en un momento clave de la película se dice textualmente: "Un bando se está radicalizando". Juzguen ustedes mismos.

Magia familiar

En el terreno de la fantasía y el entretenimiento familiar destaca El árbol muy muy lejano, una producción británica protagonizada por Andrew Garfield y la veterana Judi Dench. La historia traslada al espectador a un bosque mágico y ancestral donde un grupo de niños descubre una comunidad oculta entre las ramas de un árbol colosal, dando pie a una luminosa aventura clásica sobre la lealtad y el valor frente a lo desconocido.

'El árbol muy muy lejano'.

Terror con Jessica Chastain y cine danés

Para los aficionados al género de suspense y terror, la cartelera recibe La otra madre, cinta encabezada por Jessica Chastain en un inquietante doble papel donde encarna tanto a una madre como a una perturbadora entidad que suplanta su identidad en el hogar familiar.

Por su parte, el siempre controvertido cineasta danés Nicolas Winding Refn presenta Su propio infierno, un oscuro ejercicio de autor ambientado en una metrópolis futurista que combina intriga y estética sanguinaria, generando una marcada división entre la crítica especializada tras su paso por el Festival de Cannes.

Pincha en el audio para descubrir todos los estrenos que completan la cartelera: el drama francés La vida de una mujer, las españolas Las ciegas hormigas y Escape Room 2, las películas de animación Mascotas al rescate y Doraemon: Aventuras en el mundo del arte, la puertorriqueña Perla y la cinta Ceniza en la boca.