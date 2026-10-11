Las campañas electorales son feroces, cada vez más, y casi no nos sorprende nada de lo que vemos. Por eso, Animales, la nueva película de Ben Affleck para Netflix, no nos parece en absoluto inverosímil. El director de Argo regresa al thriller criminal con una historia de secuestros, ambición política y secretos familiares.

Ben Affleck vuelve a ponerse detrás de las cámaras, y delante ya que también la protagoniza, con Animales, un thriller que utiliza el secuestro de un niño para explorar los límites morales de una familia atrapada entre el dinero, el poder y la ambición. Con Kerry Washington como coprotagonista, la película plantea una pregunta tan inquietante como pertinente: ¿qué sucede cuando la supervivencia de un hijo entra en conflicto con las aspiraciones políticas de su padre?

Mark Kimball (Affleck) es un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuya campaña atraviesa un momento decisivo. Cuando su hijo es secuestrado y los captores exigen siete millones de dólares por su liberación, la familia queda atrapada en una carrera contrarreloj. La crisis obliga al político y a su esposa, Abby (Washington), a enfrentarse no solo a una amenaza exterior, sino también a sus propias contradicciones. En ese escenario, las lealtades se tambalean y cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.

La política como una jungla

El punto de partida de Animales contiene todos los ingredientes para construir un thriller de alto voltaje. El secuestro, la exigencia económica y la campaña electoral forman un cóctel que debería alimentar una tensión creciente. A ello se añade un conflicto moral de enorme potencial: la necesidad de salvar a un hijo mientras se intenta preservar una carrera política que puede venirse abajo en cualquier momento.

Durante toda la campaña Mark Kimball ha mostrado su rostro más humano y cercano, totalmente volcado en conseguir el voto latino que se decanta por su oponente, una latina que no habla español mientras que él sí lo hace aun siendo norteamericano. Si optáis por la versión original sin subtítulos, podréis escuchar a Ben Affleck hablando en español en bastantes momentos de la película.

Sin embargo, la película no siempre consigue estar a la altura de sus propias posibilidades. La intriga pierde fuerza entre discusiones familiares, revelaciones y decisiones que no producen el impacto esperado. Lo que debería convertirse en una espiral de tensión termina avanzando por caminos demasiado previsibles, sin que el relato alcance toda la intensidad que promete su premisa.

La dimensión política es uno de los aspectos más interesantes de la propuesta. Mark necesita preservar su imagen pública mientras su vida privada se desmorona, una contradicción que permite reflexionar sobre la hipocresía, el cálculo electoral y la facilidad con la que una tragedia puede convertirse en una amenaza para las aspiraciones de quienes buscan el poder.

Affleck se apoya en mecanismos convencionales del thriller, género que tanto le gusta. Como director, Affleck ha demostrado en títulos como Adiós pequeña, adiós y The Town (Ciudad de ladrones) una notable capacidad para construir atmósferas criminales, manejar la tensión y retratar personajes atrapados en conflictos morales. Aquí regresa a ese territorio, aunque el resultado resulta menos convincente.

La puesta en escena es funcional y mantiene una apariencia elegante, pero no siempre encuentra la energía necesaria para convertir las conversaciones y los enfrentamientos en auténticos motores dramáticos. La película posee los elementos necesarios para construir una atmósfera opresiva, aunque su ejecución no siempre consigue que el espectador sienta la urgencia de lo que está ocurriendo.

Cuando los animales somos nosotros

El título sugiere una reflexión sobre la naturaleza humana: qué queda de nuestras convicciones cuando el miedo, el dinero y la supervivencia entran en juego. La película encuentra ahí su mejor oportunidad, al enfrentar las aspiraciones de una familia privilegiada con una situación que no puede controlar mediante sus recursos habituales.

La historia permite plantear cuestiones sobre el privilegio, la responsabilidad y la fragilidad de los principios cuando las circunstancias se vuelven extremas. También invita a observar cómo el poder modifica las prioridades y cómo la necesidad de proteger una reputación puede entrar en conflicto con las obligaciones más íntimas.

En definitiva, Animales es un thriller irregular pero eficaz como entretenimiento puro y duro. Quienes quieran ver más allá, podrán encontrar una película que habla de la degradación moral de quienes aspiran a gobernar.

Pincha en el audio para escuchar todos los estrenos de streaming como Matchbox: La película, una propuesta orientada al entretenimiento familiar inspirada en la popular gama de juguetes de Mattel con John Cena; el largometraje polaco Operación: Matar al Papa sobre la conspiración del KGB para atentar contra Juan Pablo II; el título de ciencia ficción Línea de extinción, o el biopic musical Cada vez menos extraño.