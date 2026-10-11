En el cine, a menudo menos es más. Frente a producciones grandilocuentes que prometen mucho y acaban vacías, la sencillez narrativa suele ofrecer los mejores resultados. Es el caso de La vida de una mujer, la película francesa que llega a la cartelera española este fin de semana y que se centra en la figura de Gabrielle, una cirujana maxilofacial de unos cincuenta años que goza de un gran éxito profesional como jefa de servicio en su hospital, donde ejerce su labor con una enorme claridad y determinación.

Sin embargo, su firmeza se tambalea en el ámbito íntimo. Aunque nunca quiso tener hijos, convive con los del matrimonio anterior de su pareja, Henri. A pesar de haberlos criado con devoción, su llegada a la adolescencia desata una actitud ingrata que desgasta la relación sentimental. A este conflicto se añade el ámbito familiar: su madre, con quien mantuvo un vínculo complejo en el pasado, padece alzhéimer, y es Gabrielle quien decide hacerse cargo de sus cuidados.

'La vida de una mujer'.

El equilibrio cotidiano salta por los aires cuando entra en escena una joven y atractiva periodista que solicita acompañarla durante sus jornadas médicas para inspirarse en la redacción de una novela. Entre ambas surge una fuerte atracción que desemboca en una relación íntima inesperada, algo que la protagonista nunca se había planteado al no haber tenido experiencias con mujeres. Esta aventura sacude por completo los cimientos y convicciones de su vida, aunque sin dejar de querer en ningún momento a su pareja.

Narrada a lo largo de once capítulos concebidos casi como piezas autónomas, la obra aprovecha de manera brillante la profesión de Gabrielle. Dedicada a reconstruir rostros ajenos, la protagonista refleja cómo el ser humano muestra distintas caras según interactúe con pacientes, familiares, parejas o amistades. Esta inteligente propuesta se apoya de forma decisiva en la lección magistral de interpretación que brinda la actriz Léa Drucker.

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