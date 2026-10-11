Los hilarantes finales alternativos de 'Tiburón' y 'Casablanca' que nunca veremos

En uno de los episodios de Prohibido Contar Ovejas, el programa de esRadio, Felipe Couselo y Juanma González se proponen jugar con algunos de los desenlaces más conocidos del cine. A través de comentarios ingeniosos y situaciones imaginarias, los dos colaboradores exploran qué habría ocurrido si ciertas películas hubieran terminado de otra manera. La propuesta consiste en revisar historias muy populares y plantear cambios que podrían haber modificado por completo su significado.

Antes de comenzar con las películas, surge una cuestión interesante: encontrar un buen final no siempre resulta sencillo. Para explicar esta dificultad, los participantes mencionan incluso Supernatural, una serie en la que el desarrollo de los personajes y las decisiones de los guionistas pueden conducir a desenlaces difíciles de resolver. En el cine, además, entran en juego otros factores, como las exigencias de los estudios y la intención de agradar al público. Esto puede provocar que algunas historias acaben de una forma demasiado previsible o que no encaje del todo con lo que se había contado hasta ese momento.

Una de las primeras películas que comentan es Tiburón, estrenada en 1975. En la versión original, Brody logra acabar con el animal al disparar contra una bombona de oxígeno que termina explotando. A partir de ahí, Juanma González recupera una idea humorística que circula por internet y propone imaginar la película al revés: un tiburón que devuelve al mar a las personas que se encuentran en situaciones complicadas y, de ese modo, las ayuda a escapar de sus problemas. Couselo, en cambio, apuesta por un desenlace más dramático, inspirado en la novela de Peter Benchley. En su propuesta, Hooper no sobrevive a su encuentro con el tiburón y Quint acaba herido y completamente desorientado. Brody consigue escapar en una balsa, mientras Quint permanece en el mar, condenado a enfrentarse a un final trágico.

El programa también dedica parte de la conversación a Vengadores: Endgame. En este caso, las críticas se centran en la escena en la que las superheroínas aparecen juntas durante la batalla final. Los presentadores consideran que el momento resulta demasiado forzado y que su intención se hace evidente. También imaginan otras posibilidades para cerrar la historia. Una de ellas consiste en que Tony Stark hubiera encontrado una forma más ingeniosa de utilizar el guantelete para evitar su muerte. Otra propuesta pasa por mostrar con mayor detalle el viaje del Capitán América para devolver las Gemas del Infinito a sus respectivos momentos históricos, una tarea que podría dar lugar a situaciones tan complejas como disparatadas.

Otro clásico que sirve para dar rienda suelta a la imaginación es Casablanca. Aunque ambos reconocen la importancia de la despedida entre Rick e Ilsa, deciden explorar alternativas que cambiarían por completo el tono de la película. Entre sus ocurrencias aparece un final cómico inspirado en Hot Shots 2, así como la posibilidad de continuar la historia mediante una serie policiaca ambientada en los años cuarenta, con Rick y el prefecto Renault como protagonistas. La conversación alcanza un punto especialmente absurdo cuando imaginan la aparición de Albert Einstein desnudo y viajando en el tiempo, en una situación que recuerda a la premisa de Terminator.

En los últimos minutos del episodio, Couselo y González se ocupan de otras dos películas muy conocidas: Encuentros en la tercera fase, dirigida por Steven Spielberg, y Los Goonies. En la primera, plantean modificar el desenlace relacionado con la abducción del personaje interpretado por Richard Dreyfuss, dándole un enfoque más pesimista y menos idealizado. En cuanto a Los Goonies, imaginan una historia alternativa en la que los servicios sociales separan a Sloth del grupo de niños. La reacción de sus amigos desencadena entonces una espiral de violencia que transforma la aventura juvenil en una película de terror. En esta versión, los protagonistas terminan atacando yates turísticos, en una trama que se aleja por completo del espíritu original y recuerda a películas como Las colinas tienen ojos.

En definitiva, el episodio convierte algunos de los finales más emblemáticos de la historia del cine en un punto de partida para la comedia y la reflexión. A través de propuestas que van desde cambios argumentales razonables hasta ideas deliberadamente absurdas, los dos participantes muestran cómo una decisión distinta de guion podría alterar tanto el desarrollo como el sentido de una película.