En Prohibido Contar Ovejas, el programa de esRadio presentado por Felipe Couselo, Juanma González repasa lo que dio de sí la última Comic-Con de Málaga, una edición que dejó encuentros con estrellas de Hollywood, reencuentros televisivos y unas cuantas historias que difícilmente aparecen en las notas de prensa.

Esta vez, el evento consiguió dejar atrás buena parte de los problemas de aglomeraciones y organización de su estreno. Los aficionados pudieron disfrutar de una programación en la que el cómic tuvo un papel destacado, con figuras como Pepe Larraz, Jorge Jiménez y John Romita Jr., uno de los grandes nombres de la historieta estadounidense.

Pero si hubo una reunión capaz de despertar la nostalgia de toda una generación fue la de Elijah Wood y Sean Astin, los inolvidables Frodo y Sam de El Señor de los Anillos. Los actores recordaron su experiencia rodando la trilogía de Peter Jackson en Nueva Zelanda y una aventura que terminó convirtiéndose en algo mucho más importante que un trabajo cinematográfico. John Rhys-Davies también estuvo presente durante el encuentro.

La televisión tuvo sus propios protagonistas. John DiMaggio, la voz de Bender en Futurama, compartió protagonismo con Richard Dean Anderson, que volvió sobre sus años como MacGyver y su etapa en Stargate SG-1. El actor habló de su defensa de los animales y recordó las dificultades de los asesores científicos para encontrar cierta lógica a los inventos imposibles de su personaje.

También hubo novedades para los seguidores de Marvel y Disney, con avances de Avengers: Doomsday y la presencia de actores como David Harbour, Anthony Mackie y Winston Duke. A ello se sumó Whalefall, una historia de supervivencia protagonizada por Austin Abrams y Josh Brolin en la que un buceador queda atrapado dentro de un cachalote.

En el terreno del cine de autor, Mira Sorvino recordó su trabajo en Poderosa Afrodita, la película de Woody Allen que le dio el Óscar, y habló de sus comienzos profesionales y de su relación con el cineasta. Kevin Smith, por su parte, convirtió su encuentro con los asistentes en una larga conversación de dos horas. El director de Clerks confirmó que prepara una secuela de Dogma y animó a los jóvenes cineastas a perseverar en sus proyectos.

La nostalgia española llegó de la mano de Los Serrano. Antonio Resines, Antonio Molero, Natalia Sánchez, Víctor Elías, Fran Perea y Adrián Rodríguez participaron en una reunión marcada por las bromas sobre el final de la serie y las anécdotas de un rodaje en el que las improvisaciones de Jesús Bonilla provocaban más de una crisis de risa.

La ciencia ficción también tuvo su espacio. Christopher Lambert repasó su experiencia en la saga Los Inmortales, mientras que Michael Ironside, Casper Van Dien y Denise Richards recordaron Starship Troopers, la película de Paul Verhoeven que utilizó el cine de invasiones alienígenas para lanzar una sátira del militarismo y la propaganda.

Una Comic-Con con nombres propios, recuerdos de rodaje y encuentros que dieron mucho más juego que una simple sucesión de fotografías con famosos. Juanma González cuenta en Prohibido Contar Ovejas qué sucedió en Málaga y qué historias se llevaron los aficionados de una edición que ya mira hacia su próxima convocatoria.