Nuevo programa de Par-Impar, espacio de cine de esRadio, con una sesión sin invitados en la que cabe de todo: estrenos, películas de género, cine español y alguna reivindicación pendiente. Un auténtico cóctel cinéfilo en el que no faltan las opiniones contundentes.

Entre los títulos comentados por Juanma González y Dani Palacios figura The Surfer, con Nicolas Cage desatado en una historia que lleva el enfrentamiento por un territorio al límite de la degradación humana. También hay tiempo para cuestionar la fórmula de Guy Ritchie en En la zona gris, una película de acción con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal que demuestra que el estilo, por sí solo, no siempre basta.

La gran recomendación de Juanma González es Buena suerte, pásalo bien y no mueras, el regreso de Gore Verbinski con Sam Rockwell al frente de una fantasía de viajes temporales que recupera el nervio de clásicos como Doce monos. En el apartado español, el programa se detiene en el terror rural de El nido y en la vertiente más castiza y criminal de Luger, de Bruno Martín.

El cine argentino también tiene su hueco con El robo del siglo, una comedia de atracos basada en hechos reales que combina ingenio, suspense y humor. En el terreno político, Palacios y González debaten sobre El drama y Aniversario, esta última objeto de críticas por su visión simplista de los mecanismos que conducen al autoritarismo.

La entrega se completa con El final de Oak Street, una aventura de dinosaurios en un barrio residencial, y un recorrido por la personalidad visual de películas como El ansia, El corazón del ángel y La escalera de Jacob. Porque en Par-Impar hay sitio para los grandes estrenos, pero también para recuperar películas cuyo poder reside tanto en sus imágenes como en sus historias.