Daley y Goldstein: "El miedo a ofender a la gente era, en parte, un síntoma de pereza"

John Francis Daley y Jonathan Goldstein forman una de las parejas creativas más interesantes del Hollywood actual, dos cineastas que han sabido saltar de la comedia al cine de aventuras sin perder el gusto por los personajes excéntricos, los diálogos afilados y el espectáculo con sentido del humor. Daley se dio a conocer como actor en series como Freaks and Geeks, mientras que Goldstein ha desarrollado su carrera como guionista y director. Juntos firmaron el guion de Cómo acabar con tu jefe y dieron el salto a la dirección con Noche de juegos, una comedia negra que se ha ganado el favor de los aficionados, antes de ponerse al frente de Spider-Man: Homecoming y Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

Su cine combina el ingenio de la comedia con el músculo del entretenimiento comercial, una mezcla que también se aprecia en Mayday, estrenada en Apple TV. Entrevistamos a la pareja creativa que podría hacerse cargo del destino de la franquicia Star Trek.

P: He visto Mayday y lo primero que pensé fue: «Qué pena no haber podido ver esta película en una sala de cine». Estoy seguro de que mucha más gente ha pensado lo mismo. Es una película muy bien construida, muy bien hecha.

John Francis Daley: Muchas gracias. Es algo que hemos oído bastante y, desde luego, nos lo tomamos como un cumplido, porque cuando nos ponemos a hacer una película pensamos en la experiencia que queremos compartir con el público, ya sea en casa o en una sala con mucha gente. Eso también añade presión, porque tienes que justificar que la película exista y que merezca la pena verla en el cine.

Jonathan Goldstein: Estrenar una película grande en salas siempre resulta un poco estresante: no sabes cuánta gente va a acudir ni cómo funcionará en taquilla. En cierto modo, cuando haces una película para una plataforma de streaming, sabes que más gente puede acabar viéndola porque basta con que la pongan. Pero nos encanta la experiencia colectiva de ver una película en una sala, rodeados de otros espectadores. Esa es también parte de la diversión, y es estupendo que la gente lo valore.

P: Creo que la cancelación de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones decepcionó a muchos aficionados, y quizá también a vosotros. ¿Tenéis alguna idea de lo que podría ocurrir ahora con el proyecto en Paramount? ¿Hay alguna posibilidad de que salga adelante?

John Francis Daley: No creo que nadie sepa realmente qué va a pasar. Nosotros escribimos un guion y nos encantaría que pudiera salir adelante, pero es una de esas cosas que escapan a nuestro control.

Jonathan Goldstein: Es una película muy especial para nosotros. Cuando creas una familia de personajes como la que construimos en aquella película, evidentemente quieres saber qué les sucede después. Escribir la continuación fue un proceso muy divertido y sería emocionante volver a encontrarnos con esos personajes.

P: ¿Cómo decidís vosotros qué aporta cada uno a vuestro trabajo? ¿Cómo os repartís las tareas?

John Francis Daley: En realidad, no pensamos demasiado en quién hace qué en cada momento. Nos guiamos por nuestros instintos: imaginamos cómo queremos que sea el guion y qué queremos que hagan los actores, y después llegamos a un consenso entre los dos. Creo que esa manera de trabajar nos ha permitido tomar decisiones cada vez más afinadas, y eso nos ha resultado muy útil.

P: Con el tiempo, Noche de juegos también se ha convertido en una película de culto. Veo constantemente memes de Rachel McAdams y de aquella escena de avión. ¿Os habéis planteado hacer una secuela?

John Francis Daley: Nos encanta la idea de continuar las historias y volver a trabajar con esos personajes, pero también nos gusta dejar al público con ganas de más. Existe cierta posibilidad de estropear algo que ya funciona, y estamos muy satisfechos con cómo quedó Noche de juegos, con la acogida que tuvo y con el hecho de que la gente siga descubriéndola. De hecho, mi hijo y sus amigos la están viendo ahora. Hay películas que pueden sostenerse perfectamente por sí solas. Entendemos que el público quiera más, pero eso no significa que debamos comprometernos a hacer una continuación.

Jonathan Goldstein: Nunca se sabe. En cualquier caso, las películas que construyen un universo, como Dungeons & Dragons, se prestan más a una secuela. Con Noche de juegos, en cambio, nuestra intención era hacer una película independiente. Cuando la rodamos, ni siquiera teníamos claro qué podría contar una segunda parte. Creo que funciona muy bien como historia cerrada.

P: ¿Es más difícil hacer comedia hoy en día?

Jonathan Goldstein: Quizá lo era más hace cinco años que ahora. Creo que el público se ha vuelto bastante cínico. Cuando empezamos a escribir juntos, con Cómo acabar con tu jefe, estábamos en una especie de edad dorada de la comedia cinematográfica de aquella generación. Con el tiempo, la gente empezó a cansarse de ese tipo de humor y los estudios fueron retirándose de ese terreno. Eso nos llevó a explorar la comedia dentro de otros géneros. Dungeons & Dragons es, en buena medida, una comedia, y Spider-Man: Homecoming también tiene muchos momentos cómicos. Creo que el público está empezando a recuperar el interés por ese tipo de películas.

John Francis Daley: Las comedias llegaron a un punto en el que no conseguían atraer a suficientes espectadores a los cines. Los estudios dejaron de producirlas para la gran pantalla y se convirtieron casi en un género exclusivo del streaming. Ahora parece que las cosas están dando otra vez la vuelta. También creo que hay menos sensibilidad a la hora de hacer humor. Durante una época resultaba muy difícil porque parecía que todo el mundo estaba dispuesto a ofenderse por cualquier cosa. También hacía que te hicieras más inteligente.

P: ¿Eso os condicionaba como guionistas? ¿Sentíais que teníais que andar con cuidado para no ofender a nadie?

Jonathan Goldstein: Creo que el miedo a ofender a la gente era, en parte, un síntoma de pereza por parte de algunos guionistas y cineastas. Podías recurrir al humor grosero o a la provocación fácil y confiar en que eso bastaría. Cuando el público empezó a rechazar ese tipo de material, hubo que esforzarse más y buscar una comedia más ingeniosa. Creo que ha sido una evolución positiva.

P: Como cineastas modernos, habéis trabajado tanto con franquicias como con proyectos originales. ¿Qué preferís: desarrollar una idea propia o reinventar algo que ya existe?

Jonathan Goldstein: Cada opción tiene sus ventajas. Una idea original es liberadora, porque puedes llevarla en la dirección que quieras y hacer prácticamente lo que te apetezca. Pero también hay algo emocionante en incorporarse a una franquicia como Star Trek o Star Wars, entrar en un universo que ya existe y tratar de encontrar la manera de hacerlo tuyo. Te preguntas cómo puedes llevarlo al siguiente nivel y aportar algo nuevo sin perder lo que lo hace especial.

P: ¿Cómo resolvéis vuestros desacuerdos? ¿Quién gana la primera pelea?

John Francis Daley y Jonathan Goldstein: Gana el que queda en pie. [Risas].

Jonathan Goldstein: No, normalmente nuestras diferencias aparecen durante la escritura del guion. Cuando llegamos al rodaje, solemos tenerlo todo muy preparado. Hacemos listas de planos, trabajamos con storyboards en la mayoría de las escenas y tenemos una idea bastante clara de lo que queremos conseguir. Eso no significa que las cosas siempre salgan como las habíamos imaginado. Dirigir exige adaptarse constantemente, y cuando algo no funciona como esperábamos, nos sentamos juntos y buscamos la mejor solución. No competimos para ver quién tiene la mejor idea. Lo que hacemos es elegir la mejor idea, venga de quien venga.

P: Si mañana un estudio os diera 200 millones de dólares y os dijera: «Haced exactamente la película que queráis», ¿qué película haríais?

John Francis Daley: Ahora mismo, Star Trek. Pero probablemente intentaría que el presupuesto no se disparase demasiado. [Risas]. Pero sí, tenemos un guion escrito y estamos trabajando en él ahora mismo. Estamos muy ilusionados y creemos que podría suponer una evolución realmente interesante de Star Trek.

P: ¿Y también podría atraer a personas que no son seguidoras de la franquicia?

Jonathan Goldstein: Eso esperamos. En un mundo ideal, nos gustaría que la película tuviera suficiente personalidad para interesar tanto a los aficionados de siempre como a quienes no conocen demasiado ese universo.

P: Para terminar, ¿qué película os hizo querer convertiros en cineastas?

John Francis Daley: En mi caso, Parque Jurásico. Tenía la edad perfecta cuando se estrenó: unos ocho años. Recuerdo estar sentado en el cine y salir con ganas de ver todo lo que Steven Spielberg había hecho antes y todo lo que hiciera después.

Jonathan Goldstein: Spielberg también sería una referencia para mí, junto con E.T., el extraterrestre. No sé si hubo una película concreta que me hiciera decidirme, pero sí recuerdo esa sensación de descubrir hasta qué punto se podía contar una historia en la pantalla y conseguir que resultara emocionante y tuviera un impacto enorme.