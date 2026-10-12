'Su propio infierno': el capricho de Winding Refn que no llega a ser Lynch

Es evidente que Nicolas Winding Refn, o tal y como él mismo firma, NWR, ilumina sus sueños en luces de neón. La omnipresente, romántica música de Pino Donaggio ubica la última película del danés, Su propio infierno, como una fantasía alucinatoria derivada de Brian De Palma (y por tanto Hitchcock) y, en efecto, David Lynch. Es solo el punto de partida del cóctel de referencias que alimenta el film: su título, Her private Hell, coincide con el de otro thriller de 1968 de Norman J. Warren, probable muso del terror con material de derribo del director, del que se sirve para elaborar una fantasía de paternidad, obsesión y venganza inspirada en el giallo y el metacine de The Neon Demon.

Ya se han señalado las concomitancias del film que protagoniza Sophie Thatcher (Yellowjackets) con Mulholland Drive, una de las obras magnas del fallecido realizador de Twin Peaks o Terciopelo azul. Está por ver si el cine digital y referencial de Winding Refn, sin embargo, conserva el indeleble atractivo de las mejores obras del norteamericano o solo funciona como capricho del director de Drive o Solo Dios perdona…

Lo que sí podemos agradecer a Su propio infierno es su intento ingenuo y suicida de alejarse de la historia, del algoritmo, de la sobreexplicación tan habitual en tiempos de streaming, aunque lo hace a costa de la paciencia del espectador escéptico ante el desfile de instalaciones artie de NWR. El film es, al fin y al cabo, un simulacro de thriller psicológico a costa del complejo de Electra de su protagonista, mezclado con el clásico film de venganzas callejeras que tanto obsesiona a Winding Refn desde sus principios. Eso permite ubicar la fantasía, ambientada en una imposible ciudad futurista y exótica con retazos de Blade Runner y cómic europeo, en el territorio de la pura representación de una lucha interior expresada a través del cine de género (hay un asesino en el hotel) y la cuestión de género (masculino y femenino).

Pero ese elemento ya se ha manoseado mucho, desde Pixar hasta otras fantasías de serie B como las que pretende evocar el director. Pretencioso pero, hay que reconocerlo, a la vez fascinante en su descaro y brillantez formal, el film goza de secuencias excelentemente coreografiadas y filmadas, elevadas por supuesto por la emotiva partitura de Donaggio. Aspira a ser pura imagen psicodélica, pero al final, personal como quiere ser (todo surge de la experiencia cercana a la muerte de Winding Refn tras una crisis cardiaca) se queda corto incluso alimentándose como hace de esa emotividad y la sensualidad de su reparto femenino. Algo que da a entender, precisamente, la grandeza de las absurdas dualidades de Mulholland Drive o Carretera perdida.

El film confirma, eso sí, a Sophie Thatcher como lo más cercano a Edwige Fenech, musa del giallo, que ha dado el cine norteamericano en mucho tiempo. Pero precisamente los imposibles giros de guion de los films de Argento o Bava, o si me apuran Doble Cuerpo, de los que tanto toma el realizador, son algo que falta en el film, más preocupado por aparentar una simbología vacua con la iluminación de una secuencia de discoteca de John Wick que por seducir de manera duradera al espectador.