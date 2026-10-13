Antonio Banderas dará vida a Hernán Cortés en un filme épico que utilizará también IA

El actor malagueño Antonio Banderas asumirá el reto de encarnar a Hernán Cortés en una ambiciosa producción impulsada por el estudio norteamericano Utopai Studios —una compañía estadounidense de animación por ordenador y también dedicada a la inteligencia artificial—

El largometraje estará dirigido por el realizador galo Paul Mignot —responsable de la cinta histórica Vaincre ou mourir— y escrito por el guionista estadounidense Nicholas Kazan, nominado al premio Óscar por Reversal of Fortune. La producción se desarrolla en estos momentos en los estudios de París, centrándose en el desembarco y la travesía que emprendieron los expedicionarios españoles en Yucatán en 1519 liderados por Hernán Cortés, soldado ávido de gloria.

Según la sinopsis oficial proporcionada por la productora, el argumento pondrá el foco en el complejo tablero político y humano que se encontró el extremeño a su llegada a Mesoamérica. En dicho escenario cobra especial relevancia la figura de Marina, conocida históricamente como la Malinche, una mujer indígena esclavizada de notable talento lingüístico que se convirtió en una colaboradora decisiva para sellar pactos diplomáticos con los pueblos sometidos por el imperio mexica.

El proyecto es una coproducción entre Utopai y Ex Machina Studios, compañías que defienden el aprovechamiento de la inteligencia artificial para potenciar las grandes narrativas épicas sin desplazar el talento de los artistas ni desvirtuar el proceso creativo tradicional. El filme se encuentra actualmente en fase de producción en París.

Cecilia Shen, consejera delegada de Utopai Studios, celebró la incorporación del intérprete español al asegurar que Banderas aportará la humanidad necesaria al personaje central. "Cortés representa exactamente la razón por la que creamos Utopai Studios", declaró Shen, cofundadora y directora ejecutiva de la compañía. "Nuestra labor consiste en articular la producción en torno a esa visión. Nicholas ha escrito un guion extraordinario, Paul posee un punto de vista cinematográfico claro y Antonio aporta la humanidad necesaria al núcleo de la historia. Queremos brindarles la posibilidad de realizar la película que se propusieron crear", agregó

Con esta interpretación, el actor se sumerge en una de las figuras determinantes de la historia hispánica y universal, alejándose de los tópicos para abordar un relato de enorme calado militar y diplomático.