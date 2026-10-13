Bryan Cranston desvela la causa de la muerte del actor RJ Mitte

El actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la serie Breaking Bad, ha muerto a los 34 años. Uno de sus padres televisivos, Bryan Cranston, que trabajó con él durante el rodaje de la ficción, ha confirmado que se quitó la vida en un mensaje de despedida en el que recuerda su trayectoria, su compromiso con las personas con discapacidad y la relación que mantuvieron durante años.

El intérprete, que nació con parálisis cerebral, convirtió su experiencia personal y profesional en una plataforma para defender los derechos de los artistas con discapacidad. Su compañero de reparto ha lamentado su muerte y ha reconocido que ambos seguían en contacto semanas antes del fallecimiento.

Una despedida marcada por la incredulidad

El actor que ejerció como padre televisivo de Mitte ha compartido un mensaje en el que expresa su dolor por la noticia. "Estoy muy desesperado mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto", comienza el texto.

Bryan Cranston recuerda que conoció a Mitte cuando tenía 14 años, después de que consiguiera el papel de Walter White Jr. en la producción. Durante el rodaje, explica, pudo observar cómo el joven crecía y desarrollaba sus capacidades interpretativas. "Ese chico estaba bastante crudo cuando empezamos a rodar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos crecer y convertirse en un actor realmente bueno", señala en su despedida.

El actor también destaca que Mitte afrontó las exigencias de la producción con determinación, pese a haber nacido con parálisis cerebral. Según recuerda, nunca utilizó esa condición como una excusa para dejar de trabajar o afrontar nuevos retos.

Su compañero de reparto destaca que aprovechó la repercusión de la serie para convertirse en un defensor de los artistas con discapacidad. También recuerda su participación al frente de una organización filantrópica centrada en ayudar a este colectivo.

Bryan Cranston también alude a los consejos que él y Anna Gunn, la actriz que encarnó a Skyler White, le dieron durante aquella etapa. Como ocurre con muchos adolescentes, Mitte no siempre siguió las recomendaciones de sus compañeros y, en ocasiones, decidió aprender por su cuenta y experimentar las consecuencias de sus propias decisiones.

Seguían en contacto semanas antes de su muerte

"Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida", asegura. Otro de los aspectos que más dolor provoca al actor es que ambos habían intercambiado mensajes recientemente y hablaban de volver a verse. "Estábamos enviándonos mensajes hace unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar", explica.

Cranston afirma que desconoce si aquel encuentro habría podido cambiar el desenlace, aunque insiste en el afecto que sentía por Mitte. "No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo amaba", escribe. La despedida concluye con unas palabras dirigidas directamente al joven actor: "Te extrañaré, hijo".

Por otro lado, aprovecha su publicación para dirigirse a las personas que puedan estar pensando en suicidarse. En lugar de limitarse a recordar a Mitte, pide que busquen ayuda y recurran a los recursos disponibles para afrontar una crisis. En concreto, menciona la línea estadounidense 988 Suicide & Crisis Lifeline, que ofrece apoyo a personas con pensamientos suicidas o que atraviesan una crisis emocional. El servicio dispone de información en su página oficial, 988lifeline.org. "Hay esperanza", concluye el mensaje.