Los hermanos de Michael Jackson se reúnen por primera vez en un documental sobre The Jackson 5

Los componentes originales de una de las formaciones más influyentes en la historia de la música pop han vuelto a reunirse frente a las cámaras. Jackie, Jermaine, Marlon y el recientemente fallecido Tito Jackson protagonizan un largometraje documental centrado en la trayectoria del mítico grupo que sentó las bases del fenómeno de las bandas juveniles modernas, según ha desvelado la revista estadounidense Variety. El proyecto, producido por las compañías Workerbee y Paper Route Studios, verá la luz tras más de tres años de desarrollo y comenzará su comercialización internacional en el marco de la feria de contenidos televisivos Mipcom.

Uno de los elementos de mayor valor histórico de la cinta reside en la participación de Tito Jackson, quien completó su testimonio poco antes de su fallecimiento en 2024. Su aportación convierte a este trabajo en un documento póstumo de indudable relevancia testimonial, donde se abordan tanto los triunfos compartidos como el distanciamiento derivado de sus trayectorias individuales, como el de Michael Jackson. La dirección ha corrido a cargo del realizador británico Benjamin Hirsch –responsable con anterioridad de una elogiada serie documental centrada en la figura de Janet Jackson–, quien ha articulado el relato en torno a material inédito y archivos visuales prácticamente desconocidos para el público general.

La narración recorre el camino recorrido por los hermanos desde sus orígenes humildes en la localidad de Gary, en el estado de Indiana, hasta su consolidación definitiva como estrellas internacionales bajo el sello Motown. En este ascenso meteórico jugó un papel decisivo su padre, Joe Jackson, cuya disciplina implacable durante los ensayos domésticos forjó la profesionalidad del conjunto, si bien generó notables discrepancias sobre las vivencias de aquellos años formativos marcados por una exigencia extrema.

Lejos de presentar una visión monolítica o edulcorada, el filme refleja las distintas sensibilidades de los hermanos al rememorar aquel periodo. Tal como detalla la producción, mientras algunos subrayan la fuerte presión competitiva y el rigor impuesto por el patriarca familiar, otros recuerdan la complicidad, las risas durante los descansos y la certeza temprana de estar formando parte de un fenómeno artístico sin precedentes en la cultura popular occidental. La obra aspira de este modo a ofrecer un retrato fidedigno de los cimientos de la dinastía Jackson, analizando con detalle el coste personal y el impacto profesional que supuso el temprano salto a la fama mundial.