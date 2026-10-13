Muere a los 34 años RJ Mitte, el actor que encarnó al hijo de Walter White en 'Breaking Bad'

El mundo de la televisión estadounidense despide a uno de sus rostros más reconocibles de las últimas décadas. El intérprete RJ Mitte ha fallecido a los 34 años de edad en su domicilio de Brownsville, en el estado de Texas, según confirmaron sus agentes a través de un comunicado oficial. Su temprana desaparición trunca una trayectoria profesional marcada por el éxito en la pequeña pantalla y por una constante labor en favor de la normalización social de las personas con problemas motrices.

Mitte alcanzó proyección internacional gracias a su recordado papel de Walter White Jr. en Breaking Bad, la aclamada producción emitida entre 2008 y 2013. En la ficción, encarnaba al hijo del protagonista —el profesor de química Walter White, interpretado por Bryan Cranston—, un joven que, al igual que el propio actor en la vida real, convivía con una parálisis cerebral. Aquel trabajo fue alabado unánimemente por público y crítica por la naturalidad con que reflejó esta condición sin caer en sentimentalismos ni clichés habituales.

La obra creada por Vince Gilligan se convirtió en uno de los grandes hitos de la ficción contemporánea. A lo largo de sus cinco temporadas, la serie cosechó hasta 58 nominaciones en los certámenes de la industria norteamericana, logrando alzarse con dieciséis premios Emmy, entre ellos dos a la mejor serie dramática. La presencia de Mitte aportó un contrapunto ético y familiar decisivo frente a la progresiva espiral delictiva en la que se adentraba su padre ficticio.

Tras confirmarse el deceso, sus representantes quisieron rendir homenaje a su memoria. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", afirmaron en una nota oficial. Asimismo, subrayaron que su trayectoria vital sirvió para aportar "autenticidad a su personaje" y ofrecer un testimonio público de superación.

Diagnosticado desde su niñez, Mitte supo transformar sus circunstancias personales en una herramienta constructiva. Durante años compaginó su carrera ante las cámaras con conferencias y colaboraciones en diversas organizaciones cívicas, convirtiéndose en un referente de esfuerzo e integración dentro del exigente panorama audiovisual de Estados Unidos.