Selma Blair intenta abrir la puerta de un avión en pleno vuelo y agrede a la tripulación

Un nuevo altercado aéreo vuelve a situar a Selma Blair en el foco mediático. La intérprete estadounidense, reconocida por sus papeles en títulos como Una rubia muy legal (Legally Blonde) o Hellboy, se vio envuelta en un grave incidente durante un trayecto comercial operado por Delta Air Lines que cubría la ruta entre Los Ángeles y el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa estadounidense, la situación escaló de forma crítica a mitad de trayecto cuando la actriz, de 54 años, habría intentado forzar una de las salidas de emergencia de la cabina. Ante la intervención del personal a bordo para neutralizar el peligro, se habrían producido agresiones físicas directas contra dos miembros de la tripulación, resultando uno de ellos herido con necesidad de asistencia médica en un centro hospitalario. Blair habría mordido con fuerza a una de las azafatas, entre otras acciones.

A su llegada al aeropuerto neoyorquino —que se produjo en torno a las 23:00 horas, incluso antes del horario estipulado—, las fuerzas de seguridad ya aguardaban en la terminal. Tras tomar el control de la situación en pista, la artista fue trasladada bajo custodia policial a un hospital cercano para ser sometida a una valoración médica exhaustiva.

Fuentes de la Autoridad Portuaria ratificaron la implicación de la actriz, mientras que el FBI ha asumido las pesquisas correspondientes al tratarse de una jurisdicción a bordo de un vuelo comercial.

Por su parte, la aerolínea emitió una declaración institucional reafirmando su postura firme frente a conductas que pongan en riesgo la travesía: "Mantenemos una política de tolerancia cero frente a comportamientos de riesgo o ilícitos a bordo. La máxima prioridad de la compañía es, y seguirá siendo, velar por la integridad física de los pasajeros y de nuestro personal".

El equipo que representa a la actriz matizó los hechos argumentando que la conducta de Blair respondió a una "emergencia de salud imprevista". Según detalló su portavoz, la intérprete recibió atención clínica inmediata nada más tomar tierra y su estado actual es estable.

Este lamentable episodio evoca un suceso similar vivido por la intérprete en 2016. En aquella ocasión, debió ser evacuada en camilla tras sufrir una severa descompensación emocional en pleno vuelo mientras viajaba junto a su hijo. La propia artista definiría tiempo después aquel evento como un colapso puntual provocado por la interacción desfavorable entre un fármaco y el consumo de alcohol.