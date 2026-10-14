Fiasco de Los Javis en Cannes: la crítica internacional suspende a 'La bola negra'

Mientras en la taquilla y entre la crítica patria La bola negra continúa arrasando semanas después de su estreno, camino de convertirse en la película española más taquillera de la historia (y flamante elegida para representar al país en los Oscar), el film de Los Javis deja bastante más fríos a los críticos internacionales del festival de Cannes, donde se hizo ex aequo con el premio a la mejor dirección.

La división de opiniones se aprecia en el gráfico de la crítica especializada de la International Cinephile Society (ICS), que le otorgó un suspenso rotundo con una media de 2,05 sobre 5, alejándola por completo de las favoritas del certamen. El panel representa a los cinéfilos más al margen de las tendencias comerciales del momento, el perfil de cinéfilo riguroso y puro prestigioso e independiente.

Un contraste con la recepción no solo de la crítica española sino también la norteamericana, donde parece muy probable que la cinta de Los Javis tenga una excelente recepción en las nominaciones a los Oscar.

Los motivos del rechazo: Los críticos que la puntuaron de manera negativa coincidieron en señalar fallos recurrentes como una duración excesiva, un tono excesivamente solemne y una tendencia a recalcar su propia importancia de forma innecesaria.

El panel ICS congrega anualmente en Cannes a dieciséis críticos y profesionales de diferentes medios internacionales para puntuar los títulos de la sección oficial y las paralelas. Entre los dieciséis votantes de 2026 figuraban firmas de la talla de Guy Lodge y Siddhant Adlakha (Variety, IndieWire), Marcos Uzal (Cahiers du cinéma), Sandra Onana (Libération), Anaïs Bordages (Slate), los críticos argentinos Diego Batlle (Otros Cines) y Diego Lerer (Clarín, Micropsia), y la británica Meredith Taylor (Filmuforia).

En conjunto, otros films exhibidos este año parecen haber tenido una recepción mucho más entusiasta según este panel, caso de Fatherland de Pawel Palinowski o Nagi Notes de Kôji Fukada, por poner dos ejemplos de la parte superior del mismo. Incluso Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar -uno de los productores de La bola negra a través de El Deseo- queda por encima con un 2,96.

Algunos de los más duros son Meredith Taylor, de Filmuforia, o Gregory Coutaut, de Le Polyester, que otorgan a la cinta ambientada en la Guerra Civil española la calificación de tan solo una estrella. No obstante, otros paneles han sido bastante más generosos con la aclamada película española.