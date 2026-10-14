La lección de Stanley Tucci a los actores que "deciden ser políticos"

Stanley Tucci reivindica la libertad del artista frente a las presiones para convertir sus obras en declaraciones políticas. "Cualquiera que se dedique al arte no tiene la obligación de hacer una declaración política", sostiene el actor, que protagoniza Masterplan, el thriller de atracos en clave de comedia que llega este 16 de octubre a Prime Video y en el que un grupo de ladrones planea robar la Mona Lisa.

En una entrevista concedida a Europa Press, Tucci se muestra escéptico ante la idea de que el arte deba asumir necesariamente una función política o transmitir un mensaje ideológico. "El arte es una forma de autoafirmación biológica. El arte es dejar tu huella. Y, en ese sentido, es una historia. Sea cual sea esa historia. Eso es todo", explica el intérprete, que defiende la creación artística como una forma de expresión personal antes que como un vehículo para reivindicaciones ajenas.

"Si un artista decide ser político, es su elección", señala Tucci, que extiende esa libertad a quienes prefieren que sus obras sean "algo completamente decorativo". Su argumento va más allá de reivindicar la pluralidad de enfoques: considera que la creación no debería estar sometida a exigencias externas. "El arte no debería tener ninguna carga. No debería haber presión para que un artista haga otra cosa que no sea crear lo que él o ella siente", afirma.

Las palabras del actor llegan en un momento en el que las declaraciones políticas de intérpretes y cineastas forman parte habitual de la conversación pública sobre la industria cultural. Frente a quienes consideran que el artista debe aprovechar su visibilidad para pronunciarse sobre la actualidad, Tucci reivindica que esa decisión corresponda exclusivamente a cada creador, sin convertir el compromiso político en una obligación profesional.

El actor sí defiende, en cambio, la importancia de la colaboración internacional en una Europa cada vez más fragmentada políticamente. Masterplan es una coproducción francoitaliana de Gaumont y Amazon MGM Studios, una combinación de nacionalidades que Tucci considera especialmente valiosa en el contexto actual.

"Hoy en día, en un momento en el que la situación política está cada vez más fragmentada —una vez más—, sobre todo en Europa, creo que es muy, muy importante que haya colaboraciones", señala. "Y para eso sirven las artes. Nos proporcionan una base sólida para la colaboración y nos enseñan a comportarnos unos con otros de forma civilizada".

El misterio de Mona Lisa



En Masterplan, Tucci interpreta a un ladrón veterano que reúne a dos jóvenes especialistas en sus respectivos campos: Chiara, experta en ciberdelincuencia, y Jay, especialista en explosivos. A ambos les revela que son sus hijos y los convence para participar en un golpe que convierte el parentesco recién descubierto en el punto de partida de una peculiar relación familiar.

La película también permite al actor reflexionar sobre el atractivo de la Mona Lisa, el cuadro de Leonardo da Vinci que los protagonistas pretenden robar. Para Tucci, buena parte de su fascinación reside precisamente en aquello que se resiste a una explicación definitiva.

"Es enigmática. No acabas de dar con la clave. No lo sabemos", comenta sobre la obra, antes de mencionar la composición, la sonrisa y los ojos como algunos de los elementos que alimentan su misterio. «No creo que lleguemos a saberlo nunca».

La relación entre los tres protagonistas también lleva al intérprete a reflexionar sobre las diferencias culturales y los vínculos familiares. "Cada sociedad es diferente», apunta al hablar de las normas sociales que condicionan las relaciones entre hermanos. Sin embargo, encuentra un rasgo común que parece resistirse a las fronteras: "La mayoría de los hermanos acaban discutiendo, sea cual sea la cultura".

Dirigida por Thomas Vincent, responsable de Juego de roles y episodios de Reacher, Masterplan cuenta con un guion firmado por el propio cineasta y David Wolstencroft, guionista de Spooks y Abogado y asesino. Stanley Tucci comparte protagonismo con Victor Belmondo y Simona Tabasco en una producción rodada en distintas localizaciones de Francia e Italia.