Shemar Moore es uno de los rostros reconocibles de la TV tras más de 30 años participando en series de éxito como S.W.A.T. o Mentes criminales. En una entrevista para esCine, el protagonista reflexiona sobre la evolución de su personaje más icónico, Hondo, en la nueva entrega de la franquicia televisiva titulada S.W.A.T. Exiles, que llegará el 19 de octubre a AXN. A diferencia de la producción predecesora, esta versión profundiza notablemente en las cicatrices personales del protagonista, ofreciendo una narrativa con mayor densidad emocional, giros dramáticos y un enfoque visiblemente más sombrío.

Tras ocho temporadas liderando la Unidad 20 como Daniel "Hondo" Harrelson, Shemar Moore vuelve a meterse en la piel del personaje para encabezar una nueva misión llena de adrenalina, acción y desafíos personales. Hondo se presenta aquí como un hombre marcado por el dolor y el aislamiento tras haber sido injustamente expulsado del cuerpo policial por una operación fallida en la que falleció un joven recluta al que tutorizaba.

A esta tragedia profesional se suman dolorosas pérdidas personales, como el divorcio de su pareja y el fallecimiento de su madre. Estas circunstancias sitúan al personaje ante una profunda crisis de identidad que le obliga a emprender una dura búsqueda de redención.

En medio de esa crisis personal Hondo vuelve a ser reclutado por los S.W.A.T. para liderar un nuevo grupo. Sin embargo, es una trampa para terminar de desprestigiar al cuerpo y hacer que caigan. Moore explica en esRadio que "la serie es más oscura pero con todas las locuras de siempre: helicópteros, carreras de motos, carreras de coches, edificios volando por los aires y perseguir a los malos".

Pero lo más interesante es que "Hondo no es tan perfecto ni tan limpio, todavía es un héroe pero a veces no sigue las reglas y hace cosas oscuras, es un lobo solitario al que la vida le ha golpeado, ha sido expulsado del sistema, por eso el nombre, S.W.A.T. Exiles". La trama se vertebra en torno a una gran conspiración institucional que busca destruir al equipo, obligando a los agentes a actuar contra las propias estructuras del sistema para hacer prevalecer la justicia.

La nueva serie ha pasado de la televisión en abierto tradicional al modelo de emisión en plataformas o streaming, lo que ha permitido una mayor libertad creativa y expresiva. Los episodios aumentan su duración hasta los cincuenta o sesenta minutos, lo que facilita un ritmo narrativo más pausado, diálogos más cercanos a la realidad cotidiana y escenas de acción de gran intensidad, sin perder la espectacularidad de las persecuciones y combates característicos de la saga policial. En este sentido, el actor nos cuenta que "como actores es agradable porque cuando interpretas, te puedo dar una buena interpretación como para ganar un Oscar, pero no puedes controlar cómo lo editan. Y si lo editan demasiado rápido, a veces se pierde lo que intentamos hacer sentir".

Este paso supone además, en palabras del actor, que la serie sea "un poco más extrema, va a haber momentos más sexys, vamos a enseñar la piel, pero ninguna locura", advierte divertido. Shemar Moore apunta a que el lenguaje también se vuelve más adulto. El motivo es ese paso al streaming, "tal vez la gente no lo sepa, pero en la TV en abierto hay reglas y hay ciertas cosas que no puedes decir, hay ciertas cosas que no puedes hacer, y con el streaming tienes permiso para ser libre y hablar como la gente habla en la vida real".

Brecha generacional

Uno de los ejes fundamentales de las nuevas tramas es la marcada brecha generacional entre el veterano agente, perteneciente a la generación X, y un flamante grupo de jóvenes reclutas de la generación Z. Esta convivencia forzada genera constantes fricciones sobre la disciplina y la experiencia necesaria para afrontar misiones de alto riesgo, lo que aporta momentos de tensión y aprendizaje mutuo a lo largo de los capítulos.

Pero la brecha generacional no es sólo en la serie, también en el propio rodaje. "En la vida real, mi carrera empezó en The Young and the Restless el 12 de abril de 1994, ninguno de este nuevo grupo con el que estoy trabajando en S.W.A.T. Exiles había nacido", comenta el actor. Así que Shemar Moore, como Hondo, "tiene que averiguar cómo comunicarse con ellos porque no piensan como él, ni se mueven como él, creen que lo saben todo y que tienen todas las respuestas".

Pero aquí entra en juego aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, "soy el tío, el papito, el entrenador... así que Hondo tiene alguna cana y todo, la magia de Hollywood", dice el actor entre risas teniendo en cuenta que lleva el pelo rapado al cero. Por el momento, el próximo 19 de octubre S.W.A.T. Exiles llega a AXN y ya se ha anunciado que tendrá segunda temporada.

Pincha en el vídeo para escuchar la entrevista completa o puedes descargarte aquí la versión podcast.