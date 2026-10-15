La película La invitación es una agradabilísima sorpresa que destaca por su tono divertido, su fina ironía y su acertada combinación de humor negro y blanco a la hora de abordar y estructurar diferentes temas de manera brillante.

La cinta es un remake estadounidense de la producción española Sentimental, dirigida por Cesc Gay, y fundamentada en su propio éxito teatral previo. Esta adaptación norteamericana cuenta con una dirección a cargo de Olivia Wilde, que también se pone delante de la cámara junto a Seth Rogen, Edward Norton y una destacadísima Penélope Cruz, cuya química interpretativa y dominio de los diálogos resultan fundamentales para sostener el relato.

La trama se centra en Angela (Olivia Wilde) y Joe (Seth Rogen), un matrimonio desgastado y distante que convive entre constantes reproches y que sufre las molestias nocturnas provocadas por la activa vida sexual de sus vecinos de arriba, Piña (Penélope Cruz) y Hawk (Edward Norton). Angela decide invitar a cenar a la pareja vecina, una cita que el marido quiere aprovechar para afearles el escándalo que generan en el edificio.

Sin embargo, la velada deriva en una situación inesperada cuando los invitados confiesan con absoluta naturalidad su afición por las orgías y plantean abiertamente un intercambio de parejas. Este ofrecimiento sacude los cimientos conyugales de los anfitriones y sirve para enfrentar la crisis del matrimonio protagonista con el aparente bienestar de sus desinhibidos vecinos. Una comedia que trata el sexo con frescura y naturalidad, respaldada por un guion sólido que evita caer en la ordinariez o el chiste fácil.

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