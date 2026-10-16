'Par-Impar', a la conquista de los Premios iVoox: puedes votar aquí

Los Premios iVoox ya tienen a sus nominados de este año 2026, y entre ellos destaca el podcast de esRadio Par-Impar, seleccionado de nuevo en una edición que reafirma el crecimiento del podcast español.

Como los premios Ivoox dependen directamente del voto de los oyentes, puedes ejercerlo directamente en este enlace.

Par-Impar, el podcast de cine conducido por Juanma González y Dani Palacios, fue el primero de toda una avanzadilla de programas salidos de esRadio como Economía para Quedarte sin Amigos de Nuria Richart y Domingo Soriano, precisamente galardonado con el premio iVoox el año pasado, 2025.

En Par-Impar, Dani Palacios y Juanma González conversan, en solitario o con invitados destacados del panorama del entretenimiento o el periodismo cinematográfico, de películas nostálgicas y otros títulos de nueva hornada. Todo con mucho sentido del humor y cercanía. El programa fue previamente premiado por FlixOlé y la URJC con el Premio Medios Emergentes en 2023.

Unos premios que vuelven a consolidarse como un referente del sector al depender del voto de sus usuarios de manera directa. En 2025, casi 100.000 oyentes votaron sus podcasts favoritos en unos premios donde participaron más de 1.500 podcasts. Una iniciativa que demuestra la vigencia del formato y la diversidad de voces que hoy forman parte del ecosistema sonoro en español.

Precisamente Economía para Quedarte sin Amigos vuelve a estar nominado en esta edición, cada uno en su categoría de podcasts. También La Radioteca de Dieter Brandau, una iniciativa más de esRadio en la categoría de podcast de investigación.

Entre nuestros clásicos ya consolidados destacan Desmemoria Histórica, cuyos episodios se sitúan siempre entre los más escuchados del Grupo Libertad Digital, y El Placer de Viajar, donde Carmelo Jordá y Kelu Robles te invitan a recorrer el mundo sin moverte de casa.