Brian Duffield asume la dirección y el guion de Whalefall, la nueva apuesta de Walt Disney por el cine de supervivencia. La cinta arranca con un planteamiento extremo: la lucha desesperada de un joven sumergible por escapar de las entrañas de una ballena antes de que se agote su aire. A medio camino entre la alegoría clásica y el horror corporal, el film busca profundizar en la carga emocional del duelo mientras despliega un gran espectáculo visual.

El apartado técnico sobresale al recrear un entorno asfixiante y verosímil, respaldado por el sólido trabajo actoral de Austin Abrams y Josh Brolin. La pega principal radica en su estructura: las constantes interrupciones en forma de recuerdos restan crudeza a la experiencia inmersiva e impiden que el conflicto íntimo funcione al mismo nivel que la amenaza biológica.

A favor del largometraje juega su abordaje de las relaciones masculinas, huyendo de moldes prefabricados. En definitiva, gracias a sus certeros efectos especiales y un metraje optimizado de hora y media, la propuesta ofrece un entretenimiento notable que dignifica el cine comercial contemporáneo.