Han dicho de Victoria Luengo que es una mujer misteriosa. Lo cierto es que desde este fenecido verano viene siendo una actriz que se prodiga en reportajes periodísticos. Su actuación en la película El ser querido, con su sobresaliente presencia, justifica ese interés.

Cuando la emparejaron con Javier Bardem, flipaba. No podía creerse que la hubieran elegido como compañera de un actor consagrado, al que admira mucho. Un duelo en la interpretación de ambos, la del ya veterano galán y la joven casi recién llegada.

Se dio a conocer en la serie de Rodrigo Sorogoyen Antidisturbios. Llevaba Victoria un decenio representando obras teatrales e interviniendo en otras apariciones televisivas. Y en el pasado Festival de Cannes dio la campanada como protagonista de dos filmes, El ser querido y Amarga Navidad. De la noche a la mañana saltaba a las páginas de diarios y revistas por esa doble presencia en las pantallas.

Cumplía un sueño del pasado, cuando con sólo diez años pidió a su madre que la apuntara a una escuela musical. Al ser sólo una niña la acompañaba su abuelo a las clases. Y avanzando en lo que le ocurrió más tarde saltó del teatro a la televisión y el cine, demostrando su quehacer interpretativo cuando aún llevaba poco tiempo como profesional.

Pedro Almodóvar se fijó en ella (no fue el único de otros directores) y acabó eligiéndola para Amarga Navidad. Exigente, el director manchego tuvo a Victoria completamente entregada a sus orientaciones. Victoria dice que le gusta que le den órdenes. Que le pidan que se implique lo máximo posible en sus trabajos.

Interpretar es para ella una pasión. Le divierte ser actriz: es para Victoria sentirse viva.



