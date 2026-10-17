De 'Poltergeist' a 'Los otros': las casas encantadas más terribles en Halloween

Con motivo de las fechas de Halloween, el programa radiofónico Prohibido Contar Ovejas (esRadio), presentado por Felipe Couselo, ofreció un especial dedicado al cine de terror junto a los especialistas Juanma González y Daniel Palacios. Durante la emisión, se repasaron los títulos más influyentes sobre viviendas embrujadas, desglosando sus claves narrativas, estéticas y psicológicas.

La maldición de Hill House: Basada en la novela de Shirley Jackson, la versión cinematográfica de Robert Wise (1963) fue aclamada por su atmósfera sobria y su capacidad para sugerir el miedo sin artificios. Asimismo, la adaptación televisiva de Mike Flanagan (2018) destacó por combinar el drama familiar con alardes técnicos como sus icónicos planos secuencia.

Basada en la novela de Shirley Jackson, la versión cinematográfica de Robert Wise (1963) fue aclamada por su atmósfera sobria y su capacidad para sugerir el miedo sin artificios. Asimismo, la adaptación televisiva de Mike Flanagan (2018) destacó por combinar el drama familiar con alardes técnicos como sus icónicos planos secuencia. Al final de la escalera (1980): Dirigida por Peter Medak y protagonizada por George C. Scott, esta cinta sobresale por su manejo austero de la tensión y por convertir objetos cotidianos, como una pelota roja o una silla de ruedas, en mitos del género.

Dirigida por Peter Medak y protagonizada por George C. Scott, esta cinta sobresale por su manejo austero de la tensión y por convertir objetos cotidianos, como una pelota roja o una silla de ruedas, en mitos del género. House, una casa alucinante (1985): Reivindicada por Daniel Palacios, esta producción de Sean S. Cunningham logró mezclar el humor negro con una fuerza maligna alimentada por las heridas emocionales del protagonista.

Reivindicada por Daniel Palacios, esta producción de Sean S. Cunningham logró mezclar el humor negro con una fuerza maligna alimentada por las heridas emocionales del protagonista. Poltergeist (1982): Juanma González resaltó esta obra de Tobe Hooper y Steven Spielberg por su crítica social hacia el modelo residencial estadounidense y por sus efectos visuales innovadores.

Juanma González resaltó esta obra de Tobe Hooper y Steven Spielberg por su crítica social hacia el modelo residencial estadounidense y por sus efectos visuales innovadores. Terror en Amityville (1979): Inspirada en la célebre historia real de la familia Lutz, dejó una impronta imborrable en la cultura popular gracias a su inconfundible fachada colonial y su ambiente opresivo.

La impronta del terror español

El cine nacional tuvo un papel destacado con Los otros (2001), la obra maestra de Alejandro Amenábar. Los analistas ponderaron su guion redondo, el manejo de la penumbra por parte del fotógrafo Javier Aguirresarobe y su revisión del estilo gótico. Este repaso dio pie a mencionar otros referentes patrios como:

Frágiles (Jaume Balagueró) y El orfanato (J. A. Bayona).

El espinazo del diablo (Guillermo del Toro).

Filmes ambientados en el Madrid castizo como Verónica y Malasaña 32 (Paco Plaza).

El recorrido concluyó analizando la corriente del J-Horror con Dark Water (2002), donde Hideo Nakata retrata la soledad y la alienación urbana mediante elementos aparentemente inofensivos.