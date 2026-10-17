Garci desvela su último proyecto, y las acciones de Danone que vendió para pagarlo

Al más puro estilo de Cowboys de Medianoche, el programa Par en par juntó a José Luis Garci y a la investigadora Noemí Guillermo para conversar sobre sus últimos libros y repasar la evolución del séptimo arte.

Conversaciones con Garci

El programa sirvió para presentar dos novedades en las librerías: Chaval, dedícate al cine: De palique con Garci, firmado por Guillermo, y Directed by B-Directors, una obra colectiva que coordina el propio realizador.

Guillermo explicó que su volumen reúne años de charlas grabadas antes de la irrupción de las herramientas de IA, abarcando desde la infancia del director en Madrid hasta sus recuerdos en la radio y sus referencias maestras. De esa complicidad nació una anécdota sorprendente: la autora relató cómo Garci detectó a tiempo un ataque de hipoglucemia severa que ella estaba sufriendo gracias a que recordó una escena clave de El Padrino III protagonizada por Al Pacino.

La defensa del estilo clásico



Durante la charla, Garci se mostró nostálgico por la desaparición de las salas de sesión continua y criticó la costumbre actual de consumir películas en las pantallas de los teléfonos móviles, una tendencia que, según su criterio, liquida el ritual colectivo. El cineasta madrileño reivindicó la puesta en escena tradicional —la elección del plano, la cámara bien colocada y el ritmo de autores como John Ford— frente al ritmo frenético del montaje actual.

Repasando su trayectoria, Garci rememoró sus primeros trabajos escribiendo guiones en los sesenta y setenta para directores tan diversos como Antonio Mercero o Eloy de la Iglesia. Ese rodaje le dio tablas para dirigir en 1977 su primer gran éxito, Asignatura pendiente. Sobre ella desveló un detalle poco conocido: diseñó la estructura de la película inspirándose directamente en la arquitectura de Casablanca, trasplantándola a los años de la Transición española sin que la crítica del momento se diera cuenta.

Un nuevo proyecto personal



Sobre sus planes de futuro, el oscarizado director avanzó que prepara una película autobiográfica dividida en dos partes (con su correspondiente descanso a la antigua usanza). Para financiar la primera etapa, en la que llegó a rodar en soledad dentro del Museo del Prado para plasmar su devoción por Velázquez, Goya o El Bosco, tuvo que vender un paquete de acciones familiares, tirando de ironía al compararlo con las locuras financieras de Coppola.

El encuentro se cerró glosando Directed by B-Directors, donde se rinde tributo a 111 artesanos del cine de bajo presupuesto —como Jacques Tourneur, Robert Wise o Roger Corman— capaces de hacer obras impecables con poco dinero y poco tiempo. Además, comentaron la lista de las cien mejores películas según la editorial Notorius (encabezada por El Padrino y El verdugo) y la admiración de Garci por el cineasta polaco Pawel Pawlikowski.