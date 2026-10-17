En España, Italia, Francia, Suiza, República Checa, Rusia, Corea del Sur, Portugal, Holanda y ahora Estados Unidos, el intercambio de parejas entre vecinos nunca sale bien. O sí. Esta semana llega a los cines La invitación, película norteamericana que es el remake de la española Sentimental, de Cesc Gay. La obra del autor catalán, que a su vez adaptó al cine una obra de teatro escrita por él mismo (Los vecinos de arriba), cautiva allí donde se proyecta, motivo por el que ha tenido tantos remakes, hasta nueve.

El título ha ido variando - Vicini di casa (Italia), Una cena… y lo que surja (Francia), V dobrém i zlém (República Checa), Neprilichnye gosti (Rusia), Witjip saramdeul (Corea del Sur), De bovenburen (Holanda), O Pecado Mora em Cima (Portugal) o Die Nachbarn von oben (Suiza) - pero la trama es siempre la misma, con algunos cambios, eso sí.

La actriz y cineasta Olivia Wilde ejerce de directora y coprotagonista junto a Seth Rogen, interpretando a una pareja en crisis que intenta abrir su círculo social invitando a cenar a sus vecinos del piso superior, a quienes dan vida Penélope Cruz (papel que le podría valer una nominación al Oscar) y Edward Norton. Aunque el marido accede al encuentro a regañadientes con el propósito de recriminarles los ruidos provocados durante sus relaciones íntimas, la conversación desvela que no son ellos quienes los emiten, sino sus invitados a sus fiestas grupales, derivando el encuentro hacia una inesperada invitación a un intercambio de parejas.

A pesar de que las nuevas versiones suelen quedar a la sombra de los originales, la realizadora logra dotar al proyecto de un ritmo ágil, destacando la emotividad de su prólogo y su epílogo. Con una propuesta que combina el humor corrosivo con la tensión sentimental, la cinta se confirma como una comedia sumamente recomendable para la gran pantalla.

En España pudo verse por primera vez, antes de su llegada este fin de semana a la cartelera, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Durante la proyección, la sala registró carcajadas continuas de los asistentes, intercaladas con momentos de gran emoción y tensión dramática que mantuvieron al público en absoluto silencio.

Hadouken en 'Street Fighter'

Entre los estrenos destacados también encontramos la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter, el legendario videojuego de peleas de los años noventa de la factoría Capcom. La película recupera la relación fraternal entre Ryu y Ken, reclutados por el personaje de Chun-Li para participar en un torneo definitivo.

Aunque la cinta incorpora nostálgicas recreaciones visuales en animación tradicional en dos dimensiones, no termina de convencer al no hallar un equilibrio entre la autoparodia ligera y el dramatismo serio de las artes marciales.

¿La IA puede reemplazar a un ser querido?

Procedente de Japón llega Kakeru, una inquietante propuesta de ciencia ficción que aborda el duelo ante la pérdida de un descendiente. La trama plantea cómo una familia rota por la tragedia acepta en su hogar a un humanoide con inteligencia artificial diseñado a imagen y semejanza de su hijo fallecido. La narración sumerge al espectador en un debate ético y emocional sobre los límites de la tecnología y la imposibilidad de sustituir a un ser querido mediante algoritmos y metal.

Pincha en el audio para escuchar todos los detalles, sin spoilers, de estos títulos y otros como Whalefall, la comedia La maleta, el biopic Chopin, el debut como director de Jaime Lorente con El mal hijo, y las películas de terror Boiúna: la leyenda del Amazonas, la surcoreana Exorcism Chronicles: The Beginning y la finlandesa Nightborn.