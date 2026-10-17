Lucía Caraballo: "Las primeras citas de ahora empiezan teniendo sexo y después se conocen"

Chica conoce chico en un avión, hay atracción y empiezan a tomar gin-tonics en las alturas. Cuando llegan al aeropuerto de Madrid ella quiere continuar la cita pero él no. Hacen un juego, decide al que le salga primero su maleta. Gana ella, con trampas, y terminan en su casa acostándose sin saber mucho más el uno del otro. Así arranca la película La maleta, dirigida por un experto en la comedia como Carlos Therón y protagonizada por Lucía Caraballo y el mexicano Alejandro Speitzer.

El problema es que la chica para ganar cogió una maleta al azar que resultó ser de unos terroristas que la localizan en su casa justo cuando la "pareja" acaba de tener sexo y ni siquiera se conocen. Juntos tendrán que huir para salvar sus vidas. "Las primeras citas de ahora empiezan teniendo sexo y después viene el momento incómodo de tener que hablar y conocerse", comenta Lucía Caraballo en una entrevista para esCine. La actriz comenta que Laura, su personaje, "no se incomoda muy fácil, ella está cómoda en las dos situaciones, pero Nacho (Alejandro Speitzer) en el momento post-sexo donde hay que hablar empieza el momento de huida".

Una huida no sólo emocional sino física, porque tienen que huir de los terroristas lo que convierte La maleta en una comedia de acción y enredo que tanto gustan a su director, Carlos Therón: "me parecía muy divertido llevar este terreno de la screwball (comedia alocada que combina el humor físico, los diálogos rápidos con tramas sobre el amor o el matrimonio) en este sentido, ellos se conocen, primero se acuestan y luego cuando ya es el momento de irse, la huida metafórica, empieza la huida literal y tienen que irse juntos y acaban esposaos con lo cual tienen que conocerse de verdad".

El motivo de que estén esposados uno al otro es debido a la intervención de una pareja de policías municipales (David Lorente y Leonor Watling) bastante peculiar. Ahora huyen de terroristas y policías. Momento en el que "empiezan a descubrir qué cosas han dicho que son mentira, todo el juego este del ligoteo, ahora ya se ponen las cartas boca arriba y entonces se van a entender, se van a aguantar, se van a caer bien, no sabemos. Esta noche les obliga a testar quién es cada uno", explica el director.

Lucía Caraballo cuenta de Laura, su personaje, que es una chica arrolladora caracterizada por su inagotable verborrea y su optimismo constante. La actriz explica que encarnar este papel representó una exigencia mayúscula, ya que debía sostener una altísima velocidad mental y verbal mientras rodaba complejas escenas físicas que incluían persecuciones de coches y la dificultad añadida de permanecer esposada a su compañero de reparto.

Therón empleó referencias de la comedia clásica para marcar ese ritmo dialogado tan vivo sin restar claridad al texto. El proyecto cinematográfico nació de un concepto original ideado por Diego San José, trasladado después a guion de la mano de Sara Antuña y Carlos de Pando junto a Zeta Studios. La película bebe directamente de la tradición de las comedias alocadas clásicas, rememorando títulos como La fiera de mi niña o ¿Qué me pasa, doctor?, pero traslada ese espíritu a una aventura contemporánea cargada de persecuciones y peligros al más puro estilo de Jungla de cristal, explica Carlos Therón.

La complicidad en pantalla entre Lucía Caraballo y Alejandro Speitzer resulta uno de los pilares fundamentales del filme. La marcada dinámica entre opuestos se apoya tanto en la diferencia física de estaturas como en el contraste de personalidades, donde el torbellino vital de Laura descoloca y arrastra al personaje de Speitzer. La actriz alaba la enorme generosidad de su compañero al adaptarse a la energía disparatada de la protagonista y ponerse por completo al servicio del tono humorístico de las secuencias.

"La taquilla es el premio de la comedia"

Carlos Therón es uno de los directores que llevan a millones de espectadores a las salas de cine con sus comedias (Lo dejo cuando quiera, Es por tu bien, Operación Camarón…). Sin embargo, los premios suelen ignorar a la comedia frente al drama. El director asegura en esRadio que "el prestigio se va hacia los dramas y la comedia tiene, generalmente, el respaldo del público".

'Carlos Therón y Lucía Caraballo en esCine'.

Para el realizador, la clave radica en asentar la trama sobre conflictos y sentimientos verosímiles, permitiendo que la comicidad brote de las situaciones extremas y del talento actoral. En este sentido, elogia la innata gestualidad y vis cómica de Lucía Caraballo, comparando su expresividad física con Chiquito de la Calzada. "Me encanta que me hayas comparado con Chiquito", comenta divertida la actriz.

Lucía Caraballo empezó su carrera como actriz con tan sólo 8 años. Ahora, a sus 27 años se sigue poniendo nerviosa antes de un estreno. "Estoy muy nerviosa porque a mí es que se me pone mal cuerpo desde niña, me acuerdo la primera vez que fui a un estreno de una película en la que ni siquiera salía mucho, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas - con la tristemente desaparecida Verónica Echegui - y me tuve que ir porque empecé a vomitar".

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