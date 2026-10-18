Las buenas comedias consiguen que el espectador se divierta no mediante una simple sucesión de chistes, sino de lo que le ocurre a los protagonistas. En este esquema se encuadra la comedia española La Maleta, una producción que combina elementos cotidianos con giros disparatados para provocar la risa ante los dilemas de sus personajes.

El argumento arranca en un vuelo entre Londres y Madrid, en el que una chica con mucho desparpajo coincide con un joven tímido y apocado al que convence para beber durante el trayecto. Hay atracción entre ambos, pero él quiere dar por terminada esta cita con la finalización del viaje. Al aterrizar en la terminal, la joven propone un juego con la recogida del equipaje para no despedirse todavía; el dueño de la primera maleta que salga decide qué hacer, si continuar el encuentro más allá de las puertas del aeropuerto. Ella, decidida a ganar, agarra una maleta al azar que resulta pertenecer a una célula terrorista.

A partir de esa imprudencia se desencadena una frenética persecución que lleva a la improvisada pareja a terminar en una comisaría. Tras lograr huir esposados entre sí, ambos se ven forzados a convivir a la carrera, invirtiendo las fases habituales de la comedia romántica al tener que conocerse sobre la marcha mientras escapan de sus perseguidores.

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