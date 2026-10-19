'La Bola Negra' destrona a Torrente como la película española más taquillera de 2026

Era cuestión de tiempo tras los formidables datos de entrada y su aún mejor mantenimiento. La Bola Negra ha superado a Torrente presidente como la película española más taquillera del año 2026, y sigue sumando tras solo tres semanas en cartel. La película dramática ambientada en la Guerra Civil ya suma 28,6 millones de euros, por encima de los 28 millones de Torrente.

Este mismo lunes, el primero tras su estreno en EEUU, se convertirá en el tercer film español en alcanzar los 30 millones de euros. El film de Javier Calvo y Javier Ambrossi promete una carrera fulgurante de cara a los Oscar, donde publicaciones norteamericanas vaticinan un posible escenario de una decena de nominaciones.

Tal y como recuerda Box Office España, la película parte en un escenario aventajado para seguir recaudando: esta semana es la Fiesta del Cine, caracterizada por sus descuentos de taquilla y la mayor afluencia de público.

"La bola negra" se convierte ya en el film español más taquillero del año solo y el tercero de todos los estrenados este año. El lunes se convertirá en el tercer film español en alcanzar los 30 millones de euros en la taquilla. https://t.co/0DgALsCqg5 pic.twitter.com/wRfmZLmc6Z — Box Office España (@BoxOfficeSpain) October 18, 2026

El film, que imagina la conclusión de la obra inacabada de Federico García Lorca, La Bola Negra, sigue viento en popa y acercándose a las otras dos películas que todavía la aventajan en la lista de más taquilleras del año en nuestro país, los 38,2 millones recaudados por La Odisea, de Christopher Nolan, y los 40 millones de Spider-Man. Un nuevo día, ambas estrenadas en España en julio de 2026.

Mientras tanto, en EEUU, el film se ha estrenado en cuatro salas seleccionadas de Nueva York y Los Ángeles, con una expansión posterior prevista a otras ciudades de Estados Unidos y Canadá fechada para el 6 de noviembre. En esas cuatro salas, la película ha logrado recaudar un total de 277.500 dólares, el segundo mejor promedio para una película no norteamericana en la historia, solo por detrás de la surcoreana —y galardonada con el Oscar— Parásitos.

Mientras La Bola Negra se prepara para un aluvión de premios que podrían aupar a Netflix, su distribuidora americana, a obtener su primer Oscar a la Mejor Película, la película basada en la obra inacabada de Lorca sigue acumulando dinero. Las próximas metas de la película son superar los 35 millones que en su día recaudó Ocho apellidos catalanes.



