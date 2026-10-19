Aquella guerra de consolas noventera entre Sega y Nintendo —y ese pique salvaje que había en los recreativos entre Street Fighter y Mortal Kombat— está de vuelta en el cine. Esta nueva peli de Street Fighter no busca solo pelearle la taquilla a las producciones modernas de artes marciales; busca, sobre todo, tocar la fibra a quien pasó su infancia pegado a una pantalla de 8 o 16 bits. Y lo hace sin disimulo, apostando por una estética retro que casi permite oler el tubo de rayos catódicos.

A los mandos está Kitao Sakurai, que no tiene reparos en volcarse por completo en la esencia del cine de acción asiático. Hay mucho del dinamismo frenético y las peleas imposibles de referentes como Tsui Hark o Ringo Lam. De hecho, se distorsiona de lleno de aquel desastre de 1994 con Jean-Claude Van Damme y Raúl Juliá: aquí la historia se mueve a golpes, sin rodeos, aliñada con un humor bastante caótico y una explosión de color que da gusto ver, sobre todo hoy en día que casi todo el cine de acción tiende a ser oscuro y apagado.

Uno de sus grandes aciertos son los parones en formato anime que sirven para contar los orígenes de los personajes —un guiño clarísimo al clásico de animación que dirigió Gisaburō Sugii en el 94—. Además, se ríe de sí misma arrancando directamente en un hipotético «segundo torneo» para meter de lleno la ambientación de Street Fighter II. Con una Callina Liang que se adueña de la pantalla como Chun-Li, la película acaba siendo justo lo que promete: un entretenimiento sin complejos, consciente de lo que es y con ganas de hacerte pasar un buen rato.