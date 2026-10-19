Muere Betty McGuire, actriz de 'Los problemas crecen', a los 100 años

Betty McGuire, actriz que interpretó a Kate Malone en la serie Los problemas crecen, ha fallecido a los 100 años. La intérprete murió el pasado 8 de octubre por causas naturales en el campus Wasserman del Motion Picture & Television Fund, una comunidad residencial para jubilados de la industria del cine y la televisión situada en Woodland Hills, según recoge The Hollywood Reporter.

McGuire interpretó a Kate Malone, madre de Maggie, el personaje de Joanna Kerns, y abuela de Mike, Carol, Ben y Chrissy, encarnados por Kirk Cameron, Tracey Gold, Jeremy Miller y Ashley Johnson, respectivamente.

La actriz apareció en 12 episodios de esta comedia familiar de la cadena ABC, emitida entre 1985 y 1992. La serie seguía la vida de la familia Seaver y se convirtió en uno de los trabajos más reconocibles de la trayectoria televisiva de McGuire.

Una carrera entre Broadway y la televisión

Nacida el 20 de marzo de 1926 en Bridgeport, Connecticut, McGuire desarrolló una carrera que incluyó actuaciones en Broadway y su participación en el musical Mame, representado en el Caesars Palace de Las Vegas.

En televisión, intervino en capítulos de numerosas series, entre ellas El show de Doris Day, Cannon, Colombo, Barnaby Jones, La casa de la pradera y Canción triste de Hill Street. También participó en producciones como El abogado Matlock, Hospital, La mujer sheriff, Falcon Crest, MacGyver, Star Trek: Espacio profundo nueve, CSI: Miami, Urgencias y Siete en el paraíso.

Su trabajo en el cine incluyó películas como Tan solo héroes, Coma y La increíble mujer menguante.

Su labor como voluntaria en defensa de los inquilinos

Además de su trayectoria como actriz, McGuire dedicó años a colaborar como voluntaria con Coalition for Economic Survival, una organización que defiende los derechos de los inquilinos. Según la información de la propia entidad, su labor consiste en ayudar a personas con ingresos bajos y moderados a conseguir justicia económica y social en Los Ángeles.