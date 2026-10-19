El filme Sanguine de la directora francesa Marion Le Corroller, un 'body horror' sobre la presión laboral, ha ganado el premio a mejor película de la Sección Oficial Fantastic del 59 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, dotado con 20.000 euros, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa.

Sanguine, protagonizada por Mara Taquin, cuenta como una médica residente en prácticas en un competitivo servicio de Urgencias de un hospital tiene dificultades para cumplir con las exigencias, al tiempo que comienza a atender a pacientes de su edad con síntomas inusuales y su propio cuerpo empieza a experimentar una inquietante transformación.

En su paso por el festival, la directora aseguró que trasladó su experiencia laboral en el mundo de las finanzas a un hospital: "Quería que fuera una película de terror porque lo que viví en las finanzas fue terrorífico".

Explicó que decidió trasladarlo a ese ámbito porque algunos hospitales "se han convertido en una empresa gigantesca", lo que para ella es bastante paradójico y le sirvió para transformarlo en un espejo de la sociedad capitalista.

Se trata de la quinta película ganadora en Sitges dirigida por una mujer tras Surveillance de Jennifer Lynch (2008), La invitación de Karyn Kusama (2015), El baño del diablo de Veronika Franz (2024) --codirigida con Severin Fiala-- y La hermanastra fea de Emilie Blichfeldt (2025).

Palmarés repartido

El jurado de la Sección Oficial Fantastic, formado por Gionna A.Nazzaro, Valeria Vegas, Andy Starke, Alex Litvak y Merry Colomer, ha otorgado el premio a mejor dirección a Joko Anwar por Ghost in the Cell; el de mejor interpretación femenina a Jasmine Trinca por The Spiral y el de mejor interpretación masculina a Benoit Magimel por Historias de la noche.

El premio a mejor guión ha sido el de 'Buddy', de Casper Kelly y Jamie King; el de mejor fotografía para Raphaël Vandenbussche por 'Océano Titánico'; la mejor música para Mondo Boys por 'River' y los mejores efectos especiales para Hong Jeong-ho por 'Colony'.

El jurado ha entregado su premio especial a 'Drag', de Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, la película producida por Danny DeVito, el premio Citizen Kane a director revelación ha sido para Adrian Chiarella por 'Leviticus'.

El premio de la crítica José Luis Guarner de la Sección Oficial Fantastic ha sido para 'The Incomer', de Louis Paxton, el del jurado Carnet Jove para 'Ghost in the Cell', y el del público para 'Wildwood', de Travis Knight.

La integrante del jurado Valeria Vegas ha asegurado que 'Sanguine' es una película muy completa en lo que importa "lo que cuenta y cómo lo cuenta" y como el trabajo se puede convertir en un nuevo terror, y ha considerado que puede conectar con una nueva generación.

Otras secciones

En la sección Noves Visions la mejor película ha sido Hen, de Nico Scheepers; la mejor dirección 'ex aequo' para Fernando Martínez y Juan González (Burnin' Percebes) por La muerte de Drácula y para Cristian Ponce por Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, y mejor corto 'ex aequo' para Snakes in Lace, de Martina Pavliková, y Noize, de Javier Rodríguez Pino.

En la sección Anima't el galardón a mejor largometraje de animación ha sido para We Are Aliens, de Kohei Kadowaki, y el de mejor cortometraje ha recaído en The Flesh Dress, de Joachim Hérissé.

El premio a la mejor película de la sección Órbita ha sido para Gummy, de Javi Prada; el de la sección Documenta Dernsie. La vida increíble de Bruce Dern de Mike Mendez, y el premio Brigadoon Paul Naschy al mejor corto para The Last Snow' de Rodolphe Bouquet-Populus.

El Premio Méliès de Oro a mejor película de género fantástico europea ha sido para Feels like Home, de Gábor Saltai, y el mejor cortometraje a The Old Lady and the Eternity, de Marc Martínez Jordán: el Méliès de plata a mejor película europea ha sido para The Spiral, de Paolo Strippoli, y el de mejor cortometraje para El moribundo, de Laura Guerricaechevarría.

A estos premios se suman los de Sgae Nueva Autoría para estudiantes de cine ya anunciados que fueron para Nausica Serra por Dissecció d'una incoherència el de mejor dirección; Diana Magallón el de mejor guión por Amor comestible, y Pablo Garayoa y Lídia Grau el de mejor música original por Ambert Lights.

Más de 1 millón

El director del Festival de Sitges, Ángel Sala, y la de la fundación, Mònica Garcia, han confirmado el aumento de entradas vendidas y de recaudación: ha crecido un 6% las entradas y se lleva 1.050.000 euros de recaudación.

Garcia ha subrayado que el festival está teniendo un "crecimiento continuo y una pasión por parte del público", y ha confiado en que la edición de 2027 (la del 60 aniversario) se pueda disponer de nuevo con El Retiro.

Sala ha añadido que existe el "interés máximo" de recuperar la sala Retiro para el 60 aniversario, y ha dicho que el Auditorio tendrá a haber obras de rehabilitación y mejora del equipamiento pero estará listo para la nueva edición.

Tanto Sala como Garcia han destacado el buen momento del cine de género, y han subrayado que las mujeres cada vez tienen mayor peso: "Ya era hora de la mirada femenina", ha subrayado Garcia.

La 59 edición de Sitges entrega este sábado por la tarde los premios en la gala de clausura, junto el Gran Premio Honorífico a Amy Irving, en una edición en la que han pasado por el festival Peter Jackson, Danny DeVito, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Alejandro Amenábar, Casey Affleck y Heather Graham.