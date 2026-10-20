Hay algo especialmente triste en una comedia premeditadamente inteligente que no funciona. En Lo dejamos acá, protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti y estrenada en Netflix hace escasos días, un psicoanalista descreído de su profesión comienza a tratar a un escritor de best sellers con bloqueo creativo y cierta afición al alcohol. De la química entre ambas estrellas del cine argentino depende toda la película de Hernán Goldfrid (Tesis sobre un homicidio, también con Darín), que oscila entre la parodia nacional de un país con el mayor ratio de psiquiatras por habitante y la de los suspenses criminales de Alfred Hitchcock.

Uno presume la excelencia de ambos intérpretes, que en la primera media hora de film despliegan su negrura. Y, efectivamente, ambos están ahí, Darín con su habitual facilidad y Peretti con su mirada intensa y un punto loca. Pero el film nunca acaba de transmitir la neurosis de los dos sujetos, extrañamente distantes en pantalla. Sin apoyo sentimental para el espectador, da más o menos lo mismo el enfoque radical de la terapia o las trampas que el film se reserve para más adelante. La tensión psicológica hitchcockiana aparece, pero lo hace tarde, cuando el film ha navegado por aguas confusas demasiado tiempo.

En este ¿quién vigila al vigilante? sí destaca, por ejercerle precisamente el psicoanálisis a la película, el retrato de un país, Argentina, que no acaba de hallar soluciones fáciles ni en el pragmatismo ni el idealismo, ni en la teoría ni en la práctica. Solo así uno puede entender, si acaso fuera, la neurosis y el tormento de unos personajes menos divertidos de los que debieran.

Ese fondo de amargura del relato, pues, es lo mejor de una comedia que, sin embargo, necesitaba despegar para transmitir el mensaje. Goldfrid confunde incertidumbre, suspense, con ausencia de un destino real en un film demasiado previsible, con una puesta en escena de streaming (pese a buenas ideas como la residencia de lujo del escritor Bouchard, en una nave abandonada, que ya solo expresa más que media película) innecesariamente pobre, donde la cámara ni está ni se la espera, y falta de gags que confraternicen con la desgracia contemporánea de sus personajes. El resultado es una película que transmite la misma sensación de frustración de los protagonistas al espectador.