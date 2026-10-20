Emma Suárez revela su "distancia" con Almodóvar: "Prefiero sus películas de antes"

La actriz Emma Suárez se sinceró en el coloquio de Historia de nuestro cine, el espacio de La 2 que analiza reconocidas películas españolas tras su emisión en la cadena pública. La protagonista de La ardilla roja, que ganó el Goya por su interpretación en Julieta de Pedro Almodóvar, no evitó temas delicados y reveló que la relación entre la actriz y el director no gozó de la fluidez que aquella esperaba.

"Empecé sintiendo: "¡Qué ilusión, qué bien, voy a trabajar con Pedro!". Pero, en un momento dado, noté que ponía cierta distancia y me costó asimilarlo, porque echo de menos una relación más cercana. Poder tomar un café con el director, hablar, quedar, saludarse por la mañana con un "hola, ¿qué tal?, buenos días". Y eso no lo tuve durante el rodaje con Pedro", dijo con cierta amargura en el programa que conduce la periodista Elena S. Sánchez.

La película, inspirada en relatos de Alice Munro, se aleja en parte del melodrama más expansivo de otras obras del director y apuesta por la contención, los silencios y las emociones reprimidas. "Creo que Julieta marca un cambio en su cine. Es una película más silenciosa", aseguró durante el coloquio donde también compareció la segunda protagonista de Julieta, Adriana Ugarte, que interpreta el mismo papel en otra etapa de su vida.

🎬Cuando la admiración choca con la frialdad en el rodaje ✨Emma Suárez: «Sentí que Pedro (Almodóvar) ponía cierta distancia» Puedes ver el coloquio de 'Historia de nuestro cine' en @rtveplay: https://t.co/MxRx9owKPo pic.twitter.com/b9EmE6jObm — La 2 (@la2_tve) October 19, 2026

"Aun así, me siento muy agradecida por haber trabajado con él y respeto muchísimo su cine, aunque a mí me gustan más sus películas de antes, aquella frescura que tenían", dijo Emma Suárez, dejando entrever una mirada crítica sobre la filmografía del manchego, por el que sigue sintiendo la mayor admiración.

El film tuvo un alcance relativo en la taquilla española, sobre todo teniendo en cuenta el nombre del manchego, recaudando 2.200.000 euros en 2016. No obstante, su trayectoria internacional fue destacada, acumulando más 20 millones de euros en unos 50 países. Compitió en el Festival de Cannes por la Palma de Oro, aunque los mayores reconocimientos fueron precisamente para Emma Suárez, que llegó a ganar el Goya a mejor actriz, entre otros premios.