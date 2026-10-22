Muere el actor Tom Skerritt, icono de 'Alien' y 'Top Gun', a los 93 años

El mundo del cine despide a uno de sus rostros más reconocibles y versátiles. El actor estadounidense Tom Skerritt ha fallecido a los 93 años. Con una carrera que abarcó más de seis décadas en la industria audiovisual, el intérprete deja tras de sí una extensa y respetada filmografía tanto en la gran pantalla como en la televisión, donde su porte sobrio y su carisma conquistaron a varias generaciones de espectadores.

Nacido en Detroit en 1933, Skerritt comenzó a despuntar a finales de los años sesenta tras participar en producciones televisivas antes de dar el salto definitivo al cine. Su primera gran notoriedad internacional llegó con su papel del capitán Duke Forrest en M*A*S*H –el célebre largometraje satírico dirigido por Robert Altman en 1970–, aunque fue a finales de esa década cuando consolidó su estatus de culto. En 1979 encarnó al inolvidable capitán Dallas en Alien, el octavo pasajero, la obra maestra de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, donde lideraba a la tripulación de la nave Nostromo antes de ser atrapado por la criatura extraterrestre.

Años más tarde, su presencia continuó ligada a los títulos más representativos de la cultura popular de los años ochenta. En 1986 interpretó al comandante Mike Viper Metcalf en Top Gun, compartiendo pantalla con un joven Tom Cruise en el papel de su severo instructor de vuelo. Skerritt combinó con maestría los grandes éxitos comerciales de taquilla con proyectos de autor y registros dramáticos, participando en cintas como La zona muerta –adaptación de la novela de Stephen King a cargo de David Cronenberg– o el aclamado drama El río de la vida, dirigido por Robert Redford en 1992.

Su talento interpretativo no se limitó a las salas de cine. En la pequeña pantalla alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria gracias a su papel protagónico en la serie Picket Fences, donde encarnó durante cuatro temporadas al carismático sheriff Jimmy Brock. Su destacada labor en este drama rural le valió el premio Emmy al mejor actor en 1993, además de recibir dos candidaturas a los Globos de Oro. Con su fallecimiento, el cine norteamericano pierde a un secundario de oro, un profesional discreto y riguroso cuya templanza en pantalla deja un recuerdo imborrable entre los aficionados.