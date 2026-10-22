Esta semana me da pereza el estreno de una nueva adaptación cinematográfica de la célebre obra de Jane Austen, Sentido y sensibilidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho mil veces, porque se ha hecho en algunas ocasiones muy bien y no había ninguna necesidad.

De nuevo, como no podía ser de otra manera, o sí que a veces vemos cosas muy raras en el cine, la historia está ambientada en la Inglaterra de la época georgiana en la que el acaudalado señor Dashwood fallece dejando a su segunda esposa y a sus tres hijas en apuros económicos. Debido a las estrictas leyes de herencia de la época, son obligadas a abandonar su hogar mudándose a una modesta cabaña en el campo. Las dos hijas mayores competirán por la atención de diversos pretendientes en una búsqueda constante por encontrar el verdadero amor.

'Sentido y sensibilidad'.

El problema es que esta versión no aporta nada a las películas ya existentes, la única diferencia es que la relación de las dos hermanas es mucho más descriptiva a nivel personal y a nivel sentimental. La dirección es correcta, tampoco sobresale especialmente. Lo único bueno que veo es que alguien que salga de ver la película se pueda acercar a leer la novela o a ver otras versiones, aunque sea solo para comparar.

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