Esta semana me da pereza el estreno de una nueva adaptación cinematográfica de la célebre obra de Jane Austen, Sentido y sensibilidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho mil veces, porque se ha hecho en algunas ocasiones muy bien y no había ninguna necesidad.
De nuevo, como no podía ser de otra manera, o sí que a veces vemos cosas muy raras en el cine, la historia está ambientada en la Inglaterra de la época georgiana en la que el acaudalado señor Dashwood fallece dejando a su segunda esposa y a sus tres hijas en apuros económicos. Debido a las estrictas leyes de herencia de la época, son obligadas a abandonar su hogar mudándose a una modesta cabaña en el campo. Las dos hijas mayores competirán por la atención de diversos pretendientes en una búsqueda constante por encontrar el verdadero amor.
El problema es que esta versión no aporta nada a las películas ya existentes, la única diferencia es que la relación de las dos hermanas es mucho más descriptiva a nivel personal y a nivel sentimental. La dirección es correcta, tampoco sobresale especialmente. Lo único bueno que veo es que alguien que salga de ver la película se pueda acercar a leer la novela o a ver otras versiones, aunque sea solo para comparar.
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