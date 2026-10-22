Aunque las crónicas de los Goya del año que viene se pueden ya ir escribiendo, con La Bola Negra de Los Javis haciéndose con todos los cabezones posibles, el desempeño de la película inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca todavía sigue siendo una incógnita. Parece claro que la cinta de Javier Calvo y Javier Ambrossi aparecerá en numerosas categorías, pero un nuevo enemigo se dibuja en el horizonte para el (excelente) drama ambientado en la Guerra Civil española.

Y no, no nos referimos a La Odisea de Christopher Nolan, todavía hoy la gran favorita a la hora de acaparar nominaciones y, si Zeus quiere, premios. Hablamos de una película documental de éxito arrollador que Variety empieza a situar como la gran y absoluta sorpresa del año: You Can See Everything cuenta la historia real de Elizabeth Holmes y tanto Variety como Polymarket, el mercado de predicción más grande del mundo, aseguran que sus directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim serán nominados como mejor director. Y eso significa que algo se está cociendo entre bambalinas.

Lo novedoso del asunto es que You Can See Everything, que ha obtenido también un resultado de taquilla impresionante en su reciente estreno USA: más de 20 millones de dólares que, el lunes, han superado al blockbuster de turno, en este caso Street Fighter de Paramount pese a estar distribuida en una asombrosamente inferior cantidad de salas. El film es el primero de este siglo en alcanzar el número uno en el top 10 americano pese a estar exhibiéndose en menos de 1.000 pantallas (es decir, mucho menos de la mitad que la adaptación del videojuego citada).

Pero, sin voluntad de arruinar la fiesta a Christopher Nolan o Los Javis, cuya película podría -según se ha venido publicando- hacer la jugada de la surcoreana Parásitos de Bong Joon-ho, que en 2020 se erigió en la primera película de habla no inglesa en obtener el premio a la Mejor Película y además obtuvo la presea de Mejor Película Internacional, You Can See Everything podría ir situándose como la gran contendiente de todas ellas.

El film sigue los pasos de Holmes, CEO de una empresa de tecnología, Theranos, en los días previos a cumplir condena en prisión por defraudar a sus inversores. Si han visto la miniserie The Dropout, protagonizada por Amanda Seyfried, conocerán la historia: la de una arribista que tras abandonar la universidad y fundar su empresa de tecnología engañó a la comunidad científica y pacientes prometiendo análisis clínicos mediante una tecnología capaz de realizar numerosas pruebas médicas utilizando apenas unas gotas de sangre. Un fraude que derivó en el derrumbe de Theranos, la puesta en cuestión de todo el sistema sanitario estadounidense y en un proceso judicial que terminó con Holmes condenada por fraude a 11 años y tres meses de prisión el 30 de mayo de 2023.

Si piensan que You Can See Everything es un film pequeño e independiente no van desencaminados. Pero detrás del documental se encuentran dos directores de renombre -uno de ellos en la esfera cómica- y el estudio A24, que abandera la escena de cine comercial pero alternativo, o alternativo pero comercial, de los últimos diez años. De modo que no desdeñen la capacidad de los productores para poner la campaña a su favor como Harvey Weinstein hizo con Shakespeare in love y su célebre Miramax de los noventa.

Para evaluar el alcance social del film, aparte de las cifras de taquilla señaladas, camino ya a convertirse en un fenómeno de esos que los Oscar necesitan vender para impactar a su audiencia (Owen Gleiberman asegura en Variety que el film se ha convertido en "una misión" en EEUU, poco más o menos como La Bola Negra en España) señalar que la miniserie The Dropout estrenada hace dos años y que ficcionaliza la misma historia ha aumentado sus visionados en un impresionante 186 por ciento.

Why 'You Can See Everything' Can Win Best Picture at the Oscars https://t.co/PvW9DVZ70O — Variety (@Variety) October 20, 2026

Se da la circunstancia, también, de que un cambio interno en los Oscar puede potenciar la candidatura del film, de tres horas de duración y rodado durante tres años. Entre ellos, un estricto control de la Academia de que los votantes hayan verdaderamente visto todas las películas. Y A24 presenta la suya no solo como mejor largometraje documental, sino también en la categoría de Mejor Película y Mejor Dirección para Nathan Fielder y Lance Oppenheim, asegurándose de que de una manera u otra esto ocurra.

Si la Academia quiere premiar un film de estudio popular y comercial, tiene La Odisea, del recientemente premiado Christopher Nolan, o quizá repartirlo con la -ahora mismo- muy valorada La invitación, dirigida por Olivia Wilde y basada, por cierto, en un original español, Sentimental de Cesc Gay. Y si consideran que repetir tan pronto con el de Oppenheimer es demasiado y se necesita un elemento disruptor que anime los impactos en los medios de comunicación, aquí entran Los Javis (con una película distribuida en EEUU por Netflix, en el que sería su primer gran triunfo en la industria con la que compiten) y You can see everything (al fin y al cabo, un documental). Todavía está todo por ver en una carrera que todavía tiene que definir mientras Variety apuesta no solo el evidente fenómeno y su irrupción en las candidaturas, sino incluso una probable victoria.

You Can See Everything, por cierto, llegará a los cines españoles de la mano de Avalon el próximo 12 de febrero de 2027.