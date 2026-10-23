El equipo de Prohibido Contar Ovejas en esRadio, capitaneado por Felipe Couselo, celebra la noche de difuntos con su tradicional entrega cinematográfica dedicada a Halloween. En esta ocasión, el espacio radiofónico cuenta una vez más con la participación estelar de Dani Palacios y Juanma González, responsables del pódcast Par-Impar, para confeccionar un completo y variado menú de cine de terror dividido en primeros platos, platos principales y postres, abarcando desde clásicos ochenteros y joyas de culto en blanco y negro hasta cintas contemporáneas y secuelas singulares.

Para abrir boca con los primeros platos, Felipe Couselo propone la reivindicación de Witchboard (1986), dirigida por Kevin Tenney y protagonizada por Tawny Kitaen. La cinta explora el mundo del espiritismo y los peligros de la güija a través de un triángulo amoroso ochentero, destacando tanto la presencia de personajes icónicos como la inolvidable estética de videoclip que marcó la carrera de su actriz protagonista. Por su parte, Juanma González se decanta por Halloween 4: El Regreso de Michael Myers (1988), el título que devolvió a la franquicia su fórmula slasher clásica tras el experimento sin psicópata de la tercera entrega. La mesa analiza el excelente pulso de Dwight H. Little, el carisma infantil de Danielle Harris como Jamie Lloyd y el incombustible papel del doctor Sam Loomis interpretado por Donald Pleasence.

El primer plato de Dani Palacios viaja a finales de los noventa con The Faculty (1998), colaboración entre Robert Rodriguez y el guionista Kevin Williamson. Los tertulianos destacan cómo esta obra subvierte las reglas del terror adolescente fusionándolo con los tropos de la ciencia ficción paranoica de los años cincuenta al estilo de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos. Con un reparto juvenil que incluía a Josh Hartnett y Elijah Wood, y adultos de la talla de Famke Janssen, Piper Laurie o Salma Hayek, el filme sobresale por su brillante banda sonora alternativa y su ácida metáfora sobre la alienación escolar.

En la tanda de los platos fuertes, Juanma González rescata El Carnaval de las Almas (1962), ópera prima y única película de ficción de Herk Harvey. Rodada con un presupuesto irrisorio procedente de material publicitario, la obra se consagra como un referente insoslayable del terror psicológico y espectral, cuya influencia directa reverbera en directores como David Lynch, George A. Romero o M. Night Shyamalan en El Sexto Sentido. La atmósfera enrarecida y la alienación de su protagonista, interpretada por Candace Hilligoss tras sufrir un accidente automovilístico, articulan una pesadilla en blanco y negro donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan.

Continuando con los platos principales, Dani Palacios selecciona Línea Mortal (1990), dirigida por Joel Schumacher y fotografiada por Jan de Bont. La trama sigue a un grupo de ambiciosos estudiantes de medicina liderados por Kiefer Sutherland, Julia Roberts y Kevin Bacon que buscan experimentar con paradas cardíacas inducidas para asomarse al más allá. El filme sobresale por plantear el regreso a la vida como una condena donde la culpa y los pecados del pasado se materializan físicamente para atormentar a sus protagonistas, combinando el melodrama moral con una estética visual exuberante.

El plato fuerte de Felipe Couselo recae en Hellraiser (1987), el debut de Clive Barker adaptando su propia novela corta. Los contertulios se detienen en el impacto visual y conceptual de los cenobitas, criaturas consagradas a los límites sensoriales entre el placer y el dolor extremo bajo el liderazgo de Pinhead (Doug Bradley). La película supuso una auténtica revolución dentro de la corriente de la nueva carne y el sadomasoquismo, arropada por la majestuosa partitura sinfónica de Christopher Young y unos efectos prácticos que transformaron para siempre el imaginario del género fantástico.

En la recta final reservada a los postres, Dani Palacios elige Psicosis II (1983), secuela tardía dirigida por Richard Franklin con libreto de Tom Holland. El análisis ensalza el respeto reverencial hacia la obra maestra de Alfred Hitchcock y la brillantez con la que se aborda la rehabilitación de Norman Bates, donde un Anthony Perkins magistral es víctima de un entorno empeñado en empujarlo de nuevo hacia la demencia homicida. Seguidamente, Felipe Coucelo apuesta por la reciente e inquietante Caveat (2020), cinta irlandesa de Damian McCarthy que destaca por su claustrofobia y atmósfera opresiva, articulada en torno a sótanos cochambrosos, muñecos tenebrosos y una constante sensación de indefensión.

Para cerrar la velada, Juanma González escoge La Novia de Chucky (1998), dirigida por Ronny Yu y escrita por Don Mancini. La película revitalizó la saga del muñeco diabólico mediante un arriesgado viraje hacia la comedia negra autoconsciente y la parodia conyugal, potenciada por la carismática incorporación de Jennifer Tilly encarnando a Tiffany. Entre anécdotas sobre doblajes, bandas sonoras de culto y reflexiones sobre la evolución del género, los micrófonos de esRadio despiden un completo banquete fílmico diseñado para disfrutar durante la madrugada más terrorífica del año.