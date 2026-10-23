Clayface llega con una papeleta complicada: contar la historia de uno de los enemigos más conocidos de Batman sin terminar de aclarar a qué universo cinematográfico pertenece. ¿Es una pieza más del mundo de Matt Reeves o forma parte de los planes de James Gunn para DC? La película de James Watkins nunca termina de despejar la incógnita y acaba pagando el precio de esa indefinición. Lo que prometía ser una incursión en el cine de terror con un villano de cómic como protagonista termina condicionado por las exigencias de una franquicia que parece tener otras prioridades.

Al menos, Watkins sabe cómo sacarle partido a la imagen. La fotografía de Rod Hardy aprovecha el formato panorámico para recrear una Gotham de aspecto gótico, con una atmósfera que juega a favor de la historia. En ese terreno, Clayfacesale mejor parada que propuestas como Venom o Morbius, aunque tampoco consigue desprenderse de cierta sensación de producto prefabricado. La música y unas interpretaciones que rara vez dejan huella contribuyen a esa impresión de película a la que le falta una voz propia.

El protagonista es Matt Hagen, una estrella de cine cuyo rostro queda destrozado y que termina sometiéndose a un experimento médico de consecuencias monstruosas. Su cuerpo se transforma en arcilla y, con él, también se desmorona su identidad. El punto de partida invita a explorar el terror físico y psicológico de La Mosca, de David Cronenberg, pero el resultado no alcanza semejantes cotas de inquietud. El guion original de Mike Flanagan parece haber pasado por demasiadas manos antes de llegar a la pantalla: las huellas de las reescrituras del estudio se notan en una historia que suaviza sus aristas para acomodarse a las convenciones del cine comercial. Ni siquiera aparece aquí la mala leche con la que Sam Raimi reinventó el mito del superhéroe en Darkman.

Eso no significa que todo salga mal. Hay secuencias, como las que transcurren en una discoteca o durante un vuelo, en las que Clayface encuentra el pulso y la personalidad que se echan en falta en otros momentos. La película funciona por rachas, atrapada entre el thriller de terror que podría haber sido y la obligación de jugar dentro de las reglas del cine de superhéroes. Para Halloween puede dar bastante más juego que otro desfile de capas y efectos digitales, pero deja la sensación de una oportunidad desaprovechada: la de convertir a un villano de Batman en el protagonista de una película de terror con entidad propia.