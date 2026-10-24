La divertida cobra de Carmen Lomana en el rodaje de la serie 'Grande de España'

Un marqués venido a menos que sobrevive en bancarrota absoluta mientras sueña con que el Rey reconozca formalmente su linaje mediante la concesión de la distinción de Grande de España. Desesperado por financiar la boda de su hija y aplazar el colapso patrimonial, el protagonista se ve obligado a poner en venta su palacete decadente, momento en el que aparece en escena una presunta empresaria con gran interés en adquirir el inmueble. Sin embargo, la supuesta magnate resulta ser Conchi, una mujer sin recursos que adopta la extravagante personalidad de Sofía Carrington.

Esta es la premisa de la serie Grande de España que este viernes 23 de octubre ha llegado al catálogo de Netflix. Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez son los protagonistas de esta sátira televisiva, desarrollada por los creadores Álvaro Fernández Armero y Juan Cavestany a lo largo de seis episodios de media hora.

'Grande de España'.

Durante una entrevista para esCine, Antonio de la Torre asegura que "es un hombre que está atrapado en unas expectativas que tenía sobre él, en una vida que no le da, para la que no está preparado". Alexandra Jiménez profundiza en la psicología de Conchi, describiéndola como una estafadora de extracción marginal que recurre a la mentira compulsiva como válvula de escape ante una vida llena de penurias. "Ella lo que ha conocido es la miseria desde siempre, es una ratilla de alcantarilla que se ha movido en la delincuencia", al tiempo que "tiene ese otro mundo paralelo, aspiracional de fantasías, donde se disfraza y por un momento se cree su propia trola".

El tiempo que Conchi / Sofía Carrington está fantaseando con que es rica visitando mansiones que no puede comprar, no lo está dedicando a su hijo. "El hijo se está criando solo, prácticamente. Es verdad que ella, en esa cabeza que solo entiende ella, considera que todo esto lo hace en beneficio del niño", pero en realidad "es una madre de mierda, es una madre ausente".

'Grande de España'.

Por su parte, Antonio de la Torre reflexiona sobre los puntos de unión que sostienen a la pareja protagonista, a quienes describe como dos personajes fuera de lugar que se aferran a ficciones personales para mitigar la frustración. "Llega un momento, esto es una reflexión vital más allá incluso de la serie, que ya estás en una edad que dices, ¿qué hago?, ya casi no tengo tiempo de arreglar nada… o sea, ya casi mejor creerme esta trola", porque "llega un momento donde ya te construyes un relato por si la cascas, que no sufras mucho en el lecho de muerte si tienes conciencia".

La cobra de Gloria Lomana

Los protagonistas desgranan con humor algunos de los momentos más singulares del rodaje, entre los que destaca una llamativa escena junto a Carmen Lomana. Antonio recuerda cómo Lomana nada más llegar al set de rodaje dijo "yo no soy muy de besos", algo que Alexandra corrobora: "Lomana vino a rodar y yo me di cuenta enseguida de que si alguien se acercaba a darle un beso, ella hacía un poco la cobra. Porque era como de besos no, por favor. Qué horror".

Momento en el que a la actriz se le ocurrió una idea que incorporar al guión: "yo le pedí que me hiciera la cobra cuando íbamos a hacer la secuencia, 'oye, ¿te importa que me vaya a abalanzar sobre ti para darte dos besos?' Y me dijo yo, encantada de hacerte la cobra, es que yo no soy muy de besos".

Un marqués con aire de Juan Carlos I

Antonio de la Torre comenta el minucioso trabajo de caracterización de su personaje, cuyo vestuario tradicional de noble desfasado se inspiró directamente en imágenes del rey emérito Juan Carlos I, además de contar con el asesoramiento de Íñigo Ramírez de Haro, cuñado de Esperanza Aguirre, para dotar de autenticidad el comportamiento y modismos del noble en declive.

'Grande de España'.

El actor califica a Ramírez de Haro como un "enfant terrible de la nobleza española" y asegura que pese a personajes como Pocholo o la Duquesa Roja "cuando alguien es noble se nota, puede ser un tieso o estar forrado, pero el linaje se nota". En este sentido revela una anécdota que el propio Ramírez de Haro le contó sobre la Duquesa Roja: "os acordáis que era de izquierdas y una mujer lesbiana pero que una de estas entró un trabajador y le dijo, 'destápese, hombre, destápese'. A pesar de todo, no podía evitar ser una noble. Lo llevaba totalmente interiorizado".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa en la que Antonio de la Torre explica el momento que está viviendo con La bola negra de la que forma parte del elenco y los próximos proyectos de Alexandra Jiménez, en uno la veremos con un gran entrecejo.